Nobel Ekonomi Ödülü kazanan isim belli oldu. Ödül, Harvard Üniversitesi bünyesinde çalışan Prof. Claudia Goldin'e verildi. Goldin, kadınların iş hayatındaki yerini gösteren 200 yıllık bir araştırma yaptığı için bu ödüle layık görüldü.

Geçtiğimiz hafta boyunca gündemi meşgul eden Nobel Ödülleri için sona gelindi. Nobel Komitesi, bugün de 2023 Nobel Ekonomi Ödülü kazanan ismi açıkladı. Böylelikle 2023 yılı için tüm ödüller dağıtılmış oldu.

Nobel Ekonomi Ödülü kazanan isim, Prof. Claudia Goldin oldu. Şimdilerde Harvard Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanı, en çok da kadınları ilgilendiren bir çalışma yapmıştı. ABD'de tam 200 yıllık veriyi inceleyen Prof. Claudia Goldin, kadınların kazancı ve işgücü piyasasına katılımına ilişkin çok önemli veriler sağlamıştı. Üstelik bu çalışma, alanında bir ilk olarak kayıtlara geçmişti.

"Çığır açan araştırma"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Nobel Ekonomi Ödülleri Komitesi Başkanı Jakob Svensson oldu. Svensson, Prof. Claudia Goldin'in araştırmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Kadının çalışma hayatındaki rolünü anlamak toplum için önemlidir. Claudia Goldin'in çığır açan araştırması sayesinde artık altta yatan faktörler ve gelecekte hangi engellerin ele alınması gerekebileceği hakkında çok daha fazla şey biliyoruz.

Geçen yıl kime verilmişti?

2022 Nobel Ekonomi Ödülü, 3 ekonomiste verilmişti. Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig isimli bilim insanları, "Bankalar neden var?" sorusuna bilimsel bir açıklama getirdikleri için söz konusu ödüle layık görülmüşlerdi. 2022 Nobel Ekonomi Ödülü kazananları ile ilgili detaylı bilgi için buradaki haberimize göz atılabilir.

Bu yıl Nobel Ödülü kazanan tüm isimler için: