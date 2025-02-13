Şikayetvar, 2024 yılına ait şikâyet raporunu paylaştı. 2024 yılında e-ticaret, dijital içerik platformları, bankacılık ve iletişim sektörleri en fazla şikâyet edilen sektörler oldu.

Şikayetvar, 2024 yılına ait şikâyet verilerini kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan verilerde, yıl boyunca tüketicilerin en çok hangi sektörlerden şikâyetçi olduğu, hangi konuların öne çıktığı ve dikkat çeken dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıktı.

Türkiye'de vatandaşların en fazla tepki gösterdiği sektörler ve şikâyet trendleri raporda ayrıntılarıyla yer aldı. İşte tüm detaylar!

Tüketici şikâyetlerinde e-ticaret sektörü zirvede

2024’te en fazla şikâyet e-ticaret sektöründe toplandı. Tüketiciler, özellikle sipariş iptalleri, geciken teslimatlar ve yanıltıcı indirimler nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. E-ticaret sektörü, 400 bin şikâyetle yıl boyunca en fazla şikâyet edilen sektör oldu. E-ticaretin ardından, 354 bin şikâyetle dijital içerik platformları, 339 bin şikâyetle bankacılık ve finans sektörü ve 291 bin 941 şikâyetle iletişim sektörü geldi. Kategori bazında ise kargo sektörü ilk sırayı alırken, onu 149 bin şikâyetle özel bankalar ve 146 bin şikâyetle GSM operatörleri takip etti.

Dolandırıcılık şikâyetleri de 2024’te önemli bir artış gösterdi. Evde paketleme adı altında yapılan dolandırıcılıklar en fazla şikâyet edilen yöntem olurken, burs vaadiyle gerçekleştirilen dolandırıcılıkların da git gide arttığı gözlerden kaçmadı. Sahte bahis siteleri, dava/ icra SMS dolandırıcılıkları gibi yöntemler de öne çıktı.

2024 yılı, tüketicilerin çeşitli sektörlerde yaşadığı sorunları ve dolandırıcılık yöntemlerindeki artışı gözler önüne serdi. Şikayetvar verileri, tüketici deneyimlerinde yaşanan temel sorunları bir kez daha ortaya koydu. Şikayetvar, şikâyet verilerinin yanı sıra platformda en çok ziyaret edilen markaları da açıkladı. Verilere göre, 2 milyon 814 bin 768 ziyaretle zirvede Instagram yer aldı. Onu, 2 milyon 783 bin 29 ziyaretçiyle Türk Telekom takip etti. Üçüncü sırada ise 2 milyon 352 bin 942 ziyaretle Akbank bulundu.