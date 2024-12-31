2024'te App Store'da zirvede yer alan Temu, Türkiye ve dünya genelinde büyük büyüme rakamlarına ulaşarak e-ticaret dünyasında fark yarattı.

2024 yılında App Store'da en çok indirilen ücretsiz iPhone uygulamalarında birinci sırada yer alan Temu, ağustos ayında 185.6 milyon ziyaret ile dünyada en çok ziyaret edilen ikinci e-ticaret sitesi oldu.

Temu, Türkiye'deki kanun düzenlemeleriyle sınırlı hareket alanına rağmen önemli büyüme rakamlarına ulaştı. Gemius Türkiye verilerine göre, Temu’nun 12 Temmuz – 6 Ağustos 2024 tarihleri arasında aylık aktif kullanıcı sayısı 9.3 milyon ve günlük kullanıcı sayısı 1.4 milyon oldu.

Dünyada en çok ziyaret edilen ikinci e-ticaret sitesi

Kasım ayında erişim bazında ilk üç e-ticaret sitesi arasında yer aldı; Trendyol yüzde 73,9 ile birinci, Hepsiburada yüzde 55,7 ile ikinci, Temu ise yüzde 45,3 ile üçüncü sırada yer aldı. Temu, 2022 yılında kullanıcılarla buluşmasından itibaren hızlı bir büyüme sergiledi. 2023 yılında GMV'si 13,8 milyar dolara ulaşan Temu'nun 2024'te 29,5 milyar dolar ve 2025'te 40,9 milyar dolar GMV hedefleniyor. Eylül 2023'te ABD'de 80 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan Temu, dünya çapında GMV'sinin yüzde 43,3'ünü ABD'den elde etti.

2024 yılı üçüncü çeyrekte App Store'da en çok indirilen uygulama oldu ve Ağustos ayında 185.6 milyon ziyaret ile dünyada en çok ziyaret edilen ikinci e-ticaret sitesi olarak Amazon'un hemen arkasında yer aldı.