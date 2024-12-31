2025 yılı Özel İletişim Vergisi belli oldu. ÖİV, 400 TL'den 570 TL'ye yükseldi.

Dün Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarla 2025 yılının vergi ve harç ücretleri belli olmuştu. Ücretlerin yeniden değerleme oranı olan %43 civarına artış gösterdiğini görmüştük Tabii ki bu zam, Özel İletişim Vergisi’ne (ÖİV) de yansıdı.

Yeni kararla birlikte 2024’te 400 TL olan Özel İletişim Vergisi, 1 Ocak 2025 itibarıyla 570 TL olarak güncellenecek.

Yeni hat sahibi olan herkesten tahsil edilecek, internet faturalarına zam gelecek

%43’ yakın oranda artış göstererek 570 TL’ye yükselen Özel İletişim Vergisi, faturalı ya da faturasız olmasına bakılmaksızın yeni hat sahibi olacak tüm abonelerden tahsil edilecek. Ayrıca tüm operatörlerden alınacak bu ücreti, faturaya yansıyacak 12 aylık taksitler hâlinde aylık 47,5 TL ödeyerek de ödemek mümkün olacak.

Tabii ki ÖİV’e gelen zammın ardından internet aboneliklerinde de yansıyacak. Yeni yılla birlikte internet aboneleri ve mobil hat sahipleri, faturalarda %10 olarak uygulanan ÖİV kesintisine daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Bu nedenle ödediğiniz ücretlerde artış görürseniz pek şaşırmayın.