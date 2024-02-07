2025 Porsche Taycan, dikkat çeken motor gücüyle duyuruldu. Porsche, bir kez daha bir otomobilini yenilerken aracın dışına değil içine odaklanarak benzeri zor bulunur bir hız canavarı üretmeyi başardı.

Porsche, araçlarını yenilediğinde görsel anlamda çok büyük değişiklikler yapmıyor. Alman firma, daha çok mekanik anlamda yeniliklere imza atıyor. 2025 model Porsche Taycan da görünüş olarak çok farklı olmasa da büyük bir motor gücü farkıyla geliyor.

Porsche'nin bu modelde yaptığı geliştirmelerle birlikte otomobilin motor gücü tam 188 beygir arttı. Bu motor gücü artışı, ortalama bir otomobilin motor gücüne denk geliyor. Taycan Turbo S, toplamda 938 beygirlik güç üretiyor. Bu artışla beraber aracın 0'dan 100'e çıkış süresi yalnızca 2,3 saniye oldu. Bu da Taycan Turbo S'i, 918 Spyder'ın önünde en güçlü Porsche otomobili yapıyor.

188 beygir güç artışı

Otomobilin yeni motoru, sahip olduğu göz alıcı güce rağmen boyut anlamında bir önceki model ile aynı hacme sahip. Ayrıca makyajlı modelin motoru, 9 kilogram daha hafif. Yeni Taycan modellerinin her biri yeni motorla geliyor. Porsche henüz araçların özelliklerini açıklamadı ancak temel modelin beygir gücü de 483 beygire kadar çıkıyor.

Batarya ve şarj kapasitesi de artıyor

Porsche'nin motorda yaptığı değişiklikler çok etkileyici olsa da, aracın asıl etkileyici değişikliği verimlilik ve menzil alanında oldu. Eski Taycan modeli, menzil açısından ciddi şekilde eleştiriliyordu. Şimdilik bu konuda bir açıklama olmasa da Taycan 4S'in menzilinin ideal koşullar altında 482 kilometreyi bulabiliyor. Aracın bataryası 105kWh'ı bulurken net kapasitesi ise 98,6kWh oldu. Ayrıca aracın enerji yenileme kapasitesi de artırıldı ve 400kWh'a kadar yükseltildi. Aracın şarjı, aerodinamik özellikleri, termal yönetimi de iyileştirildi.

Taycan'ın eski modelinde 270kW olan şarj hızı, yeni modelde 320kW'a yükseltildi. Firmanın iddiasına göre sadece 18 dakikada yüzde 8'den yüzde 80'e ulaşıyor.