2025 Yılına Kadar Yollarda Göreceğimiz 15 Ultra Lüks Araba

Her geçen gün gelişen teknoloji ile birlikte otomotiv sektörü de donanımsal ve tasarımsal birçok yeniliğe imza atıyor. Özellikle elektrikli araçların ve fütüristik tasarımın ön plana çıktığı bu dönemde ve önümüzdeki yıllarda, bizleri kendine hayran bırakan birçok yeni otomobil yollara çıkacak. 2025 yılına kadar yollarda göreceğimiz şahane otomobillere yakından bakıyoruz.

Otomotiv endüstrisi, yeni teknolojik gelişmelerden şüphesiz en çok faydalanan sektörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Durum böyle olunca otomobil üreticileri pazardaki rekabeti arttırmak için tüm imkânlardan faydalanmaya çalışıyor.. Bunun sonucunda karşımıza teknolojik ve tasarımsal bakımdan üst düzey otomobiller çıkıyor.

2021 yılı itibariyle da pek çok göz alıcı yeni otomobil modelleri, kullanıcıların ve otomobil hayranlarının beğenisine sunulmaya başlandı. Bu içeriğimizde 2025 yılına kadar asfaltları yakmaya başlayacak yeni nesil otomobil modellerine yakından bir göz atıyoruz.

2025 yılına kadar çıkacak arabalar:

Alfa Romeo GTV, 2021

Audi e-tron GT, 2021

Cadillac CT5-V Blackwing, 2021

Jaguar XJ Electric, 2021

Maserati MC20, 2021

Chevrolet Corvette Z06, 2022

Ferrari Purosangue SUV, 2022

GMC Hummer EV, 2022

Lexus LQ, 2022

Nissan 400Z, 2022

Porsche 718 Cayman GT4 RS, 2022

Hyundai RM20 N, 2023

Aston Martin Vanquish, 2024

BMW i8 M, 2024

Toyota MR2, 2024

Alfa Romeo GTV (2021):

Motor tipi: Hibrit

Batarya kapasitesi: Bilinmiyor

Menzil: 49 km

Fiyatı: 50.000 Dolar (Tahmini)

Alfa Romeo’nun çok sevilen Giullia modelinden esinlenerek daha modern şekilde tasarlanan Alfa Romeo GTV, 2021 yılında yollara çıkmaya başlayacak. Markanın 2021 yılındaki üst düzey performans modeli olacak olan GTV, toplamda 600 beygir gücüne kadar ulaşabilen hibrit V6 ve 2,9 litre bir motora sahip olacak. Sadece elektrikli olarak sessiz EV modda çalışacak olan GTV, bataryalar ile 49 km civarında yol alabilecek.

Audi e-tron GT (2021):

Batarya kapasitesi: 93 kWh

Menzil: 402 km

Fiyatı: 100.000 - 130.000 Dolar (Tahmini)

Porsche’nin Taycan modelinden epey bir esinlenen yeni nesil elektrikli araç Audi e-tron GT, 2021 yılında piyasaya sürülecek. Porsche Taycan’ın 800 volt batarya teknolojisinden esinlenen Audi e-tron GT’de hızlı şarjı destekleyen toplan 93 kWh kapasitesinde iki batarya seti bulunuyor. Kombine olarak çalışan bu iki batarya ise 4 çeker modda çalışabiliyor ve 590 beygir gücü üretebiliyor. Ayrıca otomobil dünyasında epey yeni olan 11 kWh kablosuz şarj desteği e-tron GT’de mevcut olacak. Yapılan testlerde Audi e-tron GT, 100 km hıza 3,5 saniyede ulaşabiliyor.

Cadillac CT5-V Blackwing (2021):

Motor tipi: Benzinli

Fiyat: 85.000 Dolar (Tahmini)

Cadillac CT5-V Blackwing, her ne kadar modern görünümlü geleceğe dönük bir model olsa da şaşırtıcı bir şekilde 6 ileri manuel bir şanzımana sahip olacak. Güç bakımından hiç eksiklik çekmeyecek olan Cadillac CT5-V Blackwing, 6,2 litre 650 beygir gücü üretebilen V8 motordan güç alacak. Tam anlamıyla hem tasarım hem de sürüş bakımından modern bir deneyim bekleyenler için ise Cadillac CT5-V Blackwing’in otomatik şanzımana sahip seçeneği de bulunacak.

Jaguar XJ Electric (2021):

Batarya kapasitesi: 90 kWh

Menzil: 482 km

Fiyatı: 100.000 Dolar (Tahmini)

2021 yılının sonlarına doğru çıkması beklenen ve tanıtımı ertelenen yeni nesil sedan Jaguar XJ Electric, isminden de anlaşıldığı üzere pek de popüler olmayan XJ modelini tamamen elektrikli olarak yollara döndürecek. Özellikle Audi e-tron GT ile klasmanında yarışacak olan Jaguar XJ, şu ana kadar daha düşük batarya kapasitesine sahip olmasına rağmen sağladığı en az 482 kilometrelik sürüş mesafesi ile bir nebze öne geçmeyi başarıyor. Ayrıca hızlı şarj desteğine sahip olan Jaguar XJ Electric, 40 dakikada %80 batarya doldurabiliyor.

Maserati MC20 (2021):

Motor tipi: Benzinli

Fiyatı: 195.000 Dolar (Tahmini)

2021 yılının en süper ve pahalı performans arabalarından olacak Maserati MC20, tam bir pist canavarı olarak karşımıza çıkıyor. Bu sefer Ferrari’den yardım almadan tamamen kendi motorunu üreten Maserati, Nettuno adını verdiği bu motoru yeni modelde kullanıyor olacak. Nettuno; 3 litre, çift turbo V6 bir motor olacak ve 621 beygir gücü üretecek. İçerisinde Formula 1 mühendisliği barındıran bu motor ile Maserati MC20, 0’dan 100 kilometreye 2,5 saniye civarında ulaşabilecek.

Chevrolet Corvette Z06 (2022):

Motor tipi: Benzinli

Fiyatı: 85.000 Dolar (Tahmini)

Hem tasarım hem de motor tipi bakımından Ferrari’ye oldukça benzeyen yeni Chevrolet Corvette Z06, 2022 model olarak 2021 ortalarında satışa sunulabilir. Tasarım yönünden oldukça kaslı ve modern duran Corvette Z06, 5,5 litrelik V8 DOHC-32 motora sahip olacak. Bu motor tıpkı Ferrari motorları gibi düz kranka sahip olacak ve 600’ün üzerinde beygir gücüne rahatlıkla ulaşabilecek. Chevrolet Corvette Z06’nın 2021 senesinde Amerikan yarış pistlerinde bir hâyli fazla görülmesi bekleniyor.

Ferrari Purosangue SUV (2022):

Motor tipi: Benzinli

Fiyatı: 350.000 Dolar (Tahmini)

Sonunda beklenen o gün geliyor. Ferrari; Bentley Bentayga, Lamborghini Urus ve Rolls-Royce Cullinan gibi modellerle rekabete girmek için kendi SUV aracını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. En erken 2022 yılında çıkması beklenen bu lüks süper SUV’nin, V12 veya V8 bir motorla gelmesi bekleniyor. Bazı uzmanlara göre Ferrari Purosangue SUV’de, 2014 yılında çıkan LaFerrari modelinde kullanılan 950 beygir gücündeki V12 motor kullanılabilir.

GMC Hummer EV (2022):

Batarya kapasitesi: Bilinmiyor

Menzil: 565 km

Fiyatı: 80.000 Dolar (Tahmini)

GMC sürpriz bir şekilde 2010 senesinde bitirdiği Hummer serisini tamamen elektrikli olarak ve oldukça modern yeni bir tasarımla tekrar üretime sokuyor. Özellikle Tesla’nın Cybertruck modeline rakip olarak tasarlanan GMC Hummer EV, 1000 beygir gücü üretebilen elektrikli motorlarıyla ve boyutuyla tam bir canavar olarak karşımıza çıkıyor. Hemen hemen her türlü zemine ve araziye elverişli olacak olan Hummer EV, üstü açılabilir bir tasarıma da sahip. Ayrıca batarya menziliyle de ön plana çıkan Hummer EV, tıpkı Audi e-tron GT gibi 350 kWh hızlı şarjı destekleyecek.

Lexus LQ (2022):

Motor tipi: Hibrit

Batarya kapasitesi: Bilinmiyor

Menzil: Bilinmiyor

Fiyatı: 80.000 Dolar (Tahmini)

Japon otomotiv devi Toyota’nın bir diğer markası olan Lexus, yeni amiral gemisi olacak Lexus LQ 2022 modelini çıkartmaya hazırlanıyor. Tasarım olarak sedan ile SUV arasında gidip gelen Lexus LQ, beklenenin aksine tam elektrikli değil hibrit bir motora sahip. Lexus LQ 2022’nin üst segment versiyonlarında 600 beygir gücünün üzerine çıkabilen çift turba bir V8 motorun kullanılması bekleniyor. Aracın elektrikli motoru hakkında ise henüz ortaya çıkan bir bilgi yok.

Nissan 400Z (2022):

Motor tipi: Benzinli

Fiyat: 45.000-55.000 Dolar (Tahmini)

Nissan’ın Z serisine ait efsane modeli 370Z, 2022 yılında modernleştirilmiş bir tasarımla Nissan 400Z olarak karşımıza çıkacak. Toyota Supra’nın da modernleştirildiği bu dönemde, Nissan’dan da böyle bir hareket bekleniyordu. Tasarımsal olarak eski Z modellerinin ana yapısına sadık kalan Nissan 400Z’de 6 ileri manuel şanzımana sahip V6 çift turbo bir motorun kullanılması bekleniyor. Ayrıca aracın genel tasarımına hakim olan modern çizgilerden, aracın iç tasarımı da nasibini alacak. Nissan 400Z akıllı sisteme sahip ekranlardan ve göstergelerden oluşan iç tasarım ile gelecek.

Porsche 718 Cayman GT4 RS (2022):

Motor tipi: Benzinli

Fiyatı: 130.000 Dolar (Tahmini)

Cayman serisine yeni bir soluk getirecek olan Porsche 718 Cayman GT4 RS, 2022 yılının başlarında satışa sunulacak. Cayman serisinin en hafif, en güçlü ve en modern versiyonu olacak olan Porsche 718 Cayman GT4 RS, sınıfında Chevrolet Corvette Z06 ile rekabet edecek. Porsche 718 Cayman GT4 RS’in motoru hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Fakat bu modelde en az 500 beygir gücüne ulaşacak 4 litre bir motorun kullanılması bekleniyor.

Hyundai RM20 N (2023):

Motor tipi: Benzinli

Fiyatı: 40.000-50.000 Dolar (Tahmini)

Hyundai orta segment modelleri bir nebze terk edip, önümüzdeki yıllarda Toyota Supra gibi modellerle rekabet edecek spor araçlar üretmeyi planlıyor. Hyundai RM20 N ise ortaya çıkan yeni nesil spor arabalardan ilki. Orta motorlu spor bir araç olacak olan Hyundai RM20 N, Hyundai’nin 2019 yılında sergilediği konsept araç RM19’un daha gerçeğe yakın ve erişilebilir bir versiyonu olacak. 325 - 350 arasında bey gücüne sahip olması beklenen RM20 N’de 4 silindir 2 litre bir motorun kullanılması bekleniyor.

Aston Martin Vanquish (2024):

Motor tipi: Hibrit

Batarya kapasitesi: Bilinmiyor

Menzil: Bilinmiyor

Fiyatı: 300.000 Dolar (Tahmini)

Aston Martin’in 2024 yılı için tasarladığı ve üzerinde çalıştığı yeni Vanquish modeli, adeta bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi duruyor. Ana hatlarıyla Le Mans araçlarına da bir hâyli benzeyen Aston Martin Vanquish 2024, 700 beygir gücüne kadar çıkabilecek. Ayrıca AMG tabanlı motorları bırakmaya hazırlanan Aston Martin, bu yeni modelde kendi üreteceği motorları kullanacak. Ortaya çıkan bilgilere göre bu motor hibrit olacak ve 3 litre V6 olarak karşımıza çıkacak.

BMW i8 M (2024):

Motor tipi: Hibrit

Batarya kapasitesi: 12 kWh (Tahmini)

Menzil: 100 km (Tahmini)

Fiyatı: 160.000-180.000 Dolar (Tahmini)

BMW i8 M, “geleceğin otomobili” sıfatını sonuna kadar hak eden bir tasarıma sahip. Her ne kadar bu tasarımlar çıkış yılına kadar değişebilecek olsa da BMW i8 M, hibrit motoru ve tasarımı ile tam bir fütüristik otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca BMW i8 M modern bir motor dizilimine sahip olacak. i8 M’in elektrik motoru önde bulunup ön tekerleklere güç verirken, benzinli motoru ortada bulunacak ve arka tekerleklere güç verecek. Bu iki motor ise toplamda 591 beygir gücü üretebilecek.

Toyota MR2 (2024):

Motor tipi: Bilinmiyor

Fiyatı: 45.000 Dolar ve üzeri. (Tahmini)

Toyota, tıpkı Nissan gibi çok sevilen eski performans modellerinden olan MR2’yi yeni bir tasarım ve büyük ihtimalle hibrit bir motor ile yollara geri döndürmeyi planlıyor. Aracın ne tip bir motora sahip olacağı ise önümüzdeki yıllarda çıkacak yeni diğer otomobillerin motoruna bağlı. Eğer pazarda Mazda gibi üreticiler daha çok elektrikli motora yönelirse Toyota MR2 2024 modelinin de elektrikli veya en azından hibrit bir motorla gelmesi bekleniyor. Tabii bu olasılıklar aracın fiyatını da etkileyecektir. Fakat yeni Toyota MR2’nin 45.000 dolar bandını geçmesi bekleniyor.

2025 yılına kadar yeni sahiplerini bulup yollara çıkacak otomobillere yakından baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. 2025 yılına kadar çıkacak daha birçok model bulunuyor. Bu listemizde göze çarpan ve hakkında en çok bilgi bulunan otomobillere yer vermeye çalıştık. Sizler de tasarımını en çok beğendiğiniz yeni nesil otomobilleri bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.