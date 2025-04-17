Hyundai, sevilen SUV'u Palisade'nin yeni neslini tanıttı. Araç, hayran kalacağınız tasarım ve hibrit motor gibi dikkat çeken özelliklerle geliyor.

En büyük otomobil markalarından biri olan Hyundai, sevilen büyük SUV’u Palisade’yi resmen yeniledi. 2026 model Hyundai Palisade, göz kamaştırıcı bir tasarım ve etkileyici teknik özelliklerle geliyor.

New York Otomobil Fuarı’nda gösterilen Palisade, hem benzinli hem de hibrit motor seçenekleriyle müşterilere sunulacak. Ayrıca XRT Pro isimli daha fazla yerden yüksekliğe sahip olan arazi odaklı bir donanımı da olacak.

Karşınızda 2026 Hyundai Palisade

Araç, o sevilen kocaman büyük tasarımını yeni neslinde daha da iyileştirerek çok şık ve güçlü bir görünümle geliyor. Bir nevi Land Rover modellerine benzemeye başlamış dememiz yanlış olmaz. Dingil mesafesi önceki modele göre 6,8 cm, genel uzunluğu ise 6,5 cm artmış. En lüks donanımı olan Calligraphy, 21 inç jantlarla geliyor.

2026 Hyundai Palisade, teknik açıdan otomobilsevenlerin ağzının suyunu akıtacak bir model. Öyle ki araçta hem V6 hem de 4 silindirli hibrit versiyon sunuluyor. Standart versiyonda 3,5 litrelik 287 beygir gücü ve 352 nm tork üreten benzinli motor var.

Palisade için bir ilke imza atacak hibrit versiyona baktığımızda ise 2,5 litrelik turboşarjlı bir motorun 2 adet elektrikli motorla eşleştirildiğini görüyoruz. Bu version, 329 beygir gücü ve 459 nm tork üretiyor.

XRT Pro donanımı, arazi sürüşü seven otomobil meraklıları için tasarlandı. Bu versiyonda yükseltilmiş süspansiyon, araziye uygun kar, kum, çamur gibi farklı sürüş modları, 18 inçlik jantlar, ileri zemin görüşüne sahip 360 derecelik kamera özellikleri var.

İç mekâna geldiğimizde sadece ama şık bir görünümle karşılaşıyoruz. Apple CarPlay ve Android Auto destekli 12,3 inç boyutunda bilgi eğlence ekranı var. Gösterge paneli de yine aynı boyutta.

Hyundai, ABD’de gösterdiği yeni Palisade’nin yaz aylarında ülkede satışa çıkacağını belirtirken herhangi bir fiyat etiketi paylaşmadı. Tahminler, 40 bin dolardan başlayacağı yönünde.