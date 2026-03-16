2026 Oscar Ödülleri Kazananları Açıklandı: İşte Geceye Damga Vuran Film ve Oyuncular!

Sinema dünyası için yılın en görkemli gecesi olan Oscar Ödülleri'nin bu yıl 98.'si gerçekleşti ve ödüller sahiplerini buldu.

Barış Bulut / Editor

Hollywood'un en iyi ve en parlak isimleri, her yıl gerçekleştirilen ve sinema sektörünün en prestijli ödüllerine ev sahipliği yapan Oscar Ödülleri'nde onurlandırıldı.

“One Battle After Another” altı ödülle başı çekerken, “Hamnet”ten Jessie Buckley ve “Sinners”tan Michael B. Jordan en iyi oyunculuk ödüllerini kazandı. Kazananların ve adayların tam listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.

2026 Oscar Ödülleri kazananları

En iyi film

KAZANAN: One Battle After Another

Bugonia

Frankenstein

F1

Hamnet

Marty Supreme

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

En iyi kadın oyuncu

KAZANAN: Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson - Song Sung Blue

Renate Reinsve - Sentimental Value

Emma Stone - Bugonia

En iyi erkek oyuncu

KAZANAN: Michael B Jordan - Sinners

Timothée Chalamet - Marty Supreme

Leonardo DiCaprio - One Battle After Another

Ethan Hawke - Blue Moon

Wagner Moura - The Secret Agent

En iyi yardımcı kadın oyuncu

KAZANAN: Amy Madigan - Weapons

Elle Fanning - Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value

Wunmi Mosaku - Sinners

Teyana Taylor - One Battle After Another

En iyi yardımcı erkek oyuncu

KAZANAN: Sean Penn - One Battle After Another

Benicio del Toro - One Battle After Another

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Sinners

Stellan Skarsgård - Sentimental Value

En iyi yönetmen

KAZANAN: Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Ryan Coogler - Sinners

Josh Safdie - Marty Supreme

Joachim Trier - Sentimental Value

Chloé Zhao - Hamnet

En iyi animasyon filmi

KAZANAN: KPop Demon Hunters

Arco

Elio

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

En iyi uluslararası film

KAZANAN: Sentimental Value

It Was Just an Accident

Sirât

The Secret Agent

The Voice of Hind Rajab

En iyi belgesel film

KAZANAN: Mr Nobody Against Putin

Come See Me in the Good Light

Cutting Through the Rocks

The Alabama Solution

The Perfect Neighbor

En iyi özgün senaryo

KAZANAN: Sinners - Ryan Coogler

Blue Moon - Robert Kaplow

It Was Just an Accident - Jafar Panahi

Marty Supreme - Ronald Bronstein and Josh Safdie

Sentimental Value - Eskil Vogt and Joachim Trier

En iyi uyarlama senaryo

KAZANAN: One Battle After Another - Paul Thomas Anderson

Bugonia - Will Tracy

Frankenstein - Guillermo del Toro

Hamnet - Chloé Zhao and Maggie O'Farrell

Train Dreams - Clint Bentley and Greg Kwedar

En iyi özgün şarkı

KAZANAN: Golden - KPop Demon Hunters (by EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo and Teddy Park)

Dear Me - Diane Warren: Relentless (by Diane Warren)

I Lied to You - Sinners (by by Raphael Saadiq and Ludwig Goransson)

Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi! (by Nicholas Pike)

Train Dreams - Train Dreams (by Nick Cave and Bryce Dessner)

En iyi özgün müzik

KAZANAN: Sinners - Ludwig Goransson

Bugonia - Jerskin Fendrix

Frankenstein - Alexandre Desplat

Hamnet - Max Richter

One Battle After Another - Jonny Greenwood

En iyi görüntü yönetimi

KAZANAN: Sinners - Autumn Durald Arkapaw

Frankenstein - Dan Laustsen

Marty Supreme - Darius Khondji

One Battle After Another - Michael Bauman

Train Dreams - Adolpho Veloso

En iyi kurgu

KAZANAN: One Battle After Another - Andy Jurgensen

F1 - Stephen Mirrione

Marty Supreme - Ronald Bronstein and Josh Safdie

Sentimental Value - Olivier Bugge Coutté

Sinners - Michael P Shawver

En iyi ses

KAZANAN: F1 - Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A Rizzo and Juan Peralta

Frankenstein - Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke and Brad Zoern

One Battle After Another - José Antonio García, Christopher Scarabosio and Tony Villaflor

Sinners - Chris Welcker, Benjamin A Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor and Steve Boeddeker

Sirât - Amanda Villavieja, Laia Casanovas and Yasmina Praderas

En iyi görsel efektler

KAZANAN: Avatar: Fire and Ash - Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon and Daniel Barrett

F1 - Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington and Keith Dawson

Jurassic World Rebirth - David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan and Neil Corbould

Sinners - Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter and Donnie Dean

The Lost Bus - Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen and Brandon K McLaughlin

En iyi yapım tasarımı

KAZANAN: Frankenstein - Tamara Deverell and Shane Vieau

Hamnet - Fiona Crombie and Alice Felton

Marty Supreme - Jack Fisk and Adam Willis

One Battle After Another - Florencia Martin and Anthony Carlino

Sinners - Hannah Beachler and Monique Champagne

En iyi oyuncu seçimi

KAZANAN: One Battle After Another - Cassandra Kulukundis

Hamnet - Nina Gold

Marty Supreme - Jennifer Venditti

Sinners - Francine Maisler

The Secret Agent - Gabriel Domingues

En iyi makyaj ve saç tasarımı

KAZANAN: Frankenstein - Mike Hill, Jordan Samuel and Cliona Furey

Kokuho - Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino and Tadashi Nishimatsu

Sinners - Ken Diaz, Mike Fontaine and Shunika Terry

The Smashing Machine - Kazu Hiro, Glen Griffin and Bjoern Rehbein

The Ugly Stepsister - Thomas Foldberg and Anne Cathrine Sauerberg

En iyi kostüm tasarımı

KAZANAN: Frankenstein - Kate Hawley

Avatar: Fire and Ash - Deborah L Scott

Hamnet - Malgosia Turzanska

Marty Supreme - Miyako Bellizz

Sinners - Ruth E Carter

En iyi kısa animasyon filmi

KAZANAN: The Girl Who Cried Pearls

Butterfly

Forevergreen

Retirement Plan

The Three Sisters

En iyi canlı aksiyon kısa film

KAZANAN: The Singers

KAZANAN: Two People Exchanging Saliva

A Friend of Dorothy

Butcher's Stain

Jane Austen's Period Drama

En iyi kısa belgesel

KAZANAN: All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

