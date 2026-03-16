Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

2026 Oscar Ödülleri Kazananları Açıklandı: İşte Geceye Damga Vuran Film ve Oyuncular!

Sinema dünyası için yılın en görkemli gecesi olan Oscar Ödülleri'nin bu yıl 98.'si gerçekleşti ve ödüller sahiplerini buldu.

Hollywood'un en iyi ve en parlak isimleri, her yıl gerçekleştirilen ve sinema sektörünün en prestijli ödüllerine ev sahipliği yapan Oscar Ödülleri'nde onurlandırıldı.

“One Battle After Another” altı ödülle başı çekerken, “Hamnet”ten Jessie Buckley ve “Sinners”tan Michael B. Jordan en iyi oyunculuk ödüllerini kazandı. Kazananların ve adayların tam listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.

2026 Oscar Ödülleri kazananları

2

En iyi film

  • KAZANAN: One Battle After Another
  • Bugonia
  • Frankenstein
  • F1
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

En iyi kadın oyuncu

  • KAZANAN: Jessie Buckley - Hamnet
  • Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You
  • Kate Hudson - Song Sung Blue
  • Renate Reinsve - Sentimental Value
  • Emma Stone - Bugonia

En iyi erkek oyuncu

  • KAZANAN: Michael B Jordan - Sinners
  • Timothée Chalamet - Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Wagner Moura - The Secret Agent

En iyi yardımcı kadın oyuncu

  • KAZANAN: Amy Madigan - Weapons
  • Elle Fanning - Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
  • Wunmi Mosaku - Sinners
  • Teyana Taylor - One Battle After Another

En iyi yardımcı erkek oyuncu

  • KAZANAN: Sean Penn - One Battle After Another
  • Benicio del Toro - One Battle After Another
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Delroy Lindo - Sinners
  • Stellan Skarsgård - Sentimental Value

2

En iyi yönetmen

  • KAZANAN: Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
  • Ryan Coogler - Sinners
  • Josh Safdie - Marty Supreme
  • Joachim Trier - Sentimental Value
  • Chloé Zhao - Hamnet

En iyi animasyon filmi

  • KAZANAN: KPop Demon Hunters
  • Arco
  • Elio
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

En iyi uluslararası film

  • KAZANAN: Sentimental Value
  • It Was Just an Accident
  • Sirât
  • The Secret Agent
  • The Voice of Hind Rajab

En iyi belgesel film

  • KAZANAN: Mr Nobody Against Putin
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting Through the Rocks
  • The Alabama Solution
  • The Perfect Neighbor

En iyi özgün senaryo

  • KAZANAN: Sinners - Ryan Coogler
  • Blue Moon - Robert Kaplow
  • It Was Just an Accident - Jafar Panahi
  • Marty Supreme - Ronald Bronstein and Josh Safdie
  • Sentimental Value - Eskil Vogt and Joachim Trier

2

En iyi uyarlama senaryo

  • KAZANAN: One Battle After Another - Paul Thomas Anderson
  • Bugonia - Will Tracy
  • Frankenstein - Guillermo del Toro
  • Hamnet - Chloé Zhao and Maggie O'Farrell
  • Train Dreams - Clint Bentley and Greg Kwedar

En iyi özgün şarkı

  • KAZANAN: Golden - KPop Demon Hunters (by EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo and Teddy Park)
  • Dear Me - Diane Warren: Relentless (by Diane Warren)
  • I Lied to You - Sinners (by by Raphael Saadiq and Ludwig Goransson)
  • Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi! (by Nicholas Pike)
  • Train Dreams - Train Dreams (by Nick Cave and Bryce Dessner)

En iyi özgün müzik

  • KAZANAN: Sinners - Ludwig Goransson
  • Bugonia - Jerskin Fendrix
  • Frankenstein - Alexandre Desplat
  • Hamnet - Max Richter
  • One Battle After Another - Jonny Greenwood

En iyi görüntü yönetimi

  • KAZANAN: Sinners - Autumn Durald Arkapaw
  • Frankenstein - Dan Laustsen
  • Marty Supreme - Darius Khondji
  • One Battle After Another - Michael Bauman
  • Train Dreams - Adolpho Veloso

En iyi kurgu

  • KAZANAN: One Battle After Another - Andy Jurgensen
  • F1 - Stephen Mirrione
  • Marty Supreme - Ronald Bronstein and Josh Safdie
  • Sentimental Value - Olivier Bugge Coutté
  • Sinners - Michael P Shawver

2

En iyi ses

  • KAZANAN: F1 - Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A Rizzo and Juan Peralta
  • Frankenstein - Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke and Brad Zoern
  • One Battle After Another - José Antonio García, Christopher Scarabosio and Tony Villaflor
  • Sinners - Chris Welcker, Benjamin A Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor and Steve Boeddeker
  • Sirât - Amanda Villavieja, Laia Casanovas and Yasmina Praderas

En iyi görsel efektler

  • KAZANAN: Avatar: Fire and Ash - Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon and Daniel Barrett
  • F1 - Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington and Keith Dawson
  • Jurassic World Rebirth - David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan and Neil Corbould
  • Sinners - Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter and Donnie Dean
  • The Lost Bus - Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen and Brandon K McLaughlin

En iyi yapım tasarımı

  • KAZANAN: Frankenstein - Tamara Deverell and Shane Vieau
  • Hamnet - Fiona Crombie and Alice Felton
  • Marty Supreme - Jack Fisk and Adam Willis
  • One Battle After Another - Florencia Martin and Anthony Carlino
  • Sinners - Hannah Beachler and Monique Champagne

En iyi oyuncu seçimi

  • KAZANAN: One Battle After Another - Cassandra Kulukundis
  • Hamnet - Nina Gold
  • Marty Supreme - Jennifer Venditti
  • Sinners - Francine Maisler
  • The Secret Agent - Gabriel Domingues

En iyi makyaj ve saç tasarımı

  • KAZANAN: Frankenstein - Mike Hill, Jordan Samuel and Cliona Furey
  • Kokuho - Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino and Tadashi Nishimatsu
  • Sinners - Ken Diaz, Mike Fontaine and Shunika Terry
  • The Smashing Machine - Kazu Hiro, Glen Griffin and Bjoern Rehbein
  • The Ugly Stepsister - Thomas Foldberg and Anne Cathrine Sauerberg

2

En iyi kostüm tasarımı

  • KAZANAN: Frankenstein - Kate Hawley
  • Avatar: Fire and Ash - Deborah L Scott
  • Hamnet - Malgosia Turzanska
  • Marty Supreme - Miyako Bellizz
  • Sinners - Ruth E Carter

En iyi kısa animasyon filmi

  • KAZANAN: The Girl Who Cried Pearls
  • Butterfly
  • Forevergreen
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

En iyi canlı aksiyon kısa film

  • KAZANAN: The Singers
  • KAZANAN: Two People Exchanging Saliva
  • A Friend of Dorothy
  • Butcher's Stain
  • Jane Austen's Period Drama

En iyi kısa belgesel

  • KAZANAN: All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Peki siz 2026 Oscar Ödülleri kazananları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

