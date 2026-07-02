Temmuz 2026 itibarıyla Honda'nın güncel fiyat listesi ve kampanyaları, yeni otomobil satın almayı düşünen kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Bu içerikte Honda modellerinin kampanyalı fiyatlarını, öne çıkan fırsatları ve güncel fiyat detaylarını bir araya getiriyoruz.

Honda, Türkiye pazarında sunduğu sedan, SUV ve hibrit modellerle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi sürdürüyor. Markanın Temmuz 2026 döneminde açıkladığı güncel fiyatlar ve finansman destekleri, araç satın alma planı yapanlar için önemli bir referans noktası oluşturuyor.

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Bu içerikte Honda'nın güncel fiyat listesini, kampanya kapsamında sunulan avantajları ve model bazında öne çıkan detayları bulabilirsiniz. Eğer Honda Civic, HR-V, ZR-V, CR-V veya Jazz modellerinden birini değerlendirmeyi düşünüyorsanız, aşağıdaki fiyat listesi size yardımcı olacaktır.

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Honda kampanyalı fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı HR-V e:HEV 2.659.000 TL 2.389.000 TL

Honda'nın Temmuz 2026 kampanyaları incelendiğinde, markanın yalnızca HR-V e:HEV modeli için fiyat avantajı sunduğu görülüyor. Kampanya kapsamında modelin tavsiye edilen satış fiyatı 2 milyon 659 bin TL'den 2 milyon 389 bin TL'ye düşürülmüş durumda. Böylece HR-V e:HEV'de toplam 270 bin TL indirim uygulanırken, Honda'nın diğer modellerinde ise şu an için benzer bir kampanya veya fiyat indirimi bulunmuyor. Bu durum, HR-V e:HEV'i hibrit SUV segmentinde değerlendiren kullanıcılar için dikkat çekici bir fırsat haline getiriyor.

Honda HR-V e:HEV Nasıl Bir Araba?

Honda HR-V e:HEV, markanın hibrit teknolojisini kompakt SUV gövdesiyle bir araya getiren modeli olarak öne çıkıyor. Şehir içi kullanımda düşük yakıt tüketimi, sessiz sürüş karakteri ve yüksek oturma pozisyonu sunan araç; geniş yaşam alanı ve kullanışlı bagaj hacmiyle ailelerin de tercih edebileceği seçenekler arasında yer alıyor. Modern sürüş destek sistemleri, konfor odaklı yapısı ve Honda'nın güvenilir hibrit altyapısıyla HR-V e:HEV, özellikle ekonomik ve pratik bir SUV arayan sürücülere hitap ediyor.