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2026 Temmuz Jeep Kampanyalı Fiyatlar

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Temmuz 2026 itibarıyla Jeep'in güncel fiyat listesi ve kampanyaları, SUV segmentinde araç satın almayı planlayan kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu içerikte Jeep modellerinin kampanyalı fiyatlarını, devam eden fırsatları ve güncel fiyat detaylarını bir araya getiriyoruz.

2026 Temmuz Jeep Kampanyalı Fiyatlar
Deniz Şen Deniz Şen /

Arazi kabiliyeti ve SUV odaklı model gamıyla tanınan Jeep, Türkiye pazarında farklı ihtiyaçlara hitap eden seçenekler sunmaya devam ediyor. Temmuz 2026 döneminde açıklanan güncel fiyatlar ve kampanyalar, hem şehir içi kullanım hem de macera odaklı sürüş deneyimi arayan kullanıcılar için önemli bilgiler içeriyor.

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Bu içerikte Jeep'in güncel fiyat listesini, kampanya kapsamındaki modelleri ve öne çıkan avantajları inceleyebilirsiniz. Eğer Jeep Avenger, Compass, Renegade veya Wrangler modellerinden birini satın almayı düşünüyorsanız, aşağıdaki güncel fiyat listesi karar verme sürecinizde size yardımcı olabilir.

İçerikten Görseller

2026 Temmuz Jeep Kampanyalı Fiyatlar
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Jeep kampanyalı fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
Yeni Compass E-Hybrid 3.030.000 TL 2.725.000 TL

Jeep'in Temmuz 2026 kampanyaları incelendiğinde, markanın yalnızca Yeni Compass e-Hybrid modeli için fiyat avantajı sunduğu görülüyor. Kampanya kapsamında aracın tavsiye edilen satış fiyatı 3 milyon 30 bin TL'den 2 milyon 725 bin TL'ye düşürülmüş durumda. Böylece Yeni Compass e-Hybrid'de toplam 305 bin TL indirim uygulanırken, Jeep'in diğer modellerinde şu an için ek bir kampanya veya fiyat indirimi bulunmuyor.

Jeep Compass e-Hybrid Nasıl Bir Araba?

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Jeep Compass e-Hybrid, markanın karakteristik SUV tasarımını hibrit teknolojisiyle birleştiren modern bir model olarak öne çıkıyor. Yüksek sürüş pozisyonu, geniş iç mekânı ve zengin donanım seviyesiyle hem şehir içi kullanıma hem de uzun yolculuklara uygun bir yapı sunuyor. Hibrit destekli motor sistemi sayesinde yakıt tüketimini düşürmeye yardımcı olan araç, konfor odaklı sürüş karakteri ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle dikkat çekiyor. Jeep'in ikonik tasarım çizgilerini koruyan Compass e-Hybrid, SUV görünümünden vazgeçmeden daha verimli bir sürüş deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

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