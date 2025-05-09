Toyota, Türkiye'de de sattığı Corolla Cross'un 2026 model versiyonunu tanıttı. Tasarım açısından çok ufak değişiklikler gören otomobil, kaput altında mevcut özellikleri korumaya devam edecek.

Japon otomobil devi Toyota, düzenlediği bir etkinlikte 2026 model Corolla Cross'u tanıttı. Çok ufak değişimler gören crossover, tüketicilerin beğenisini de kazanabilir, eleştirilerin merkezine de oturabilir gibi görünüyor.

Toyota Corolla Cross, tanıtıldığı ilk günden beri çok büyük değişimler görmedi. Bu durum, 2026 model crossover için de geçerli. Ön kısımda ufak dokunuşların yapıldığı yeni bir ızgara tasarımına ev sahipliği yapan otomobil, arka kısımda ise mevcut arka aydınlatma tasarımını korumaya devam ediyor. Şirket, en azından arka kısma ufak bir ışık barı ekleyebilirdi.

Karşınızda 2026 model Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross'un iç tasarımında da ufak değişiklikler görüyoruz. Bu bağlamda; Toyota ile özdeşleşen ancak artık ilkel kalan tüplü televizyon şeklindeki bilgi-eğlence ekranı, 10.5 inç boyutuyla bizleri karşılamaya devam ediyor. Tam dijital gösterge ekranı ise donanım seviyesine bağlı olarak 7.0 veya 12.3 inç boyutlu olarak yer alacak. Ön paneldeki butonları yeniden dizayn eden şirket, vites topuzu ile bardak tutucular arasındaki mesafeyi artırdı.

Toyota, Corolla Cross'un kaput altına da herhangi bir değişiklik yapmadı. Bazı ülkelerde benzinli versiyona da sahip olan crossover, 169 beygir gücündeki 2.0 litrelik benzinli motoru korumaya devam edecek. Hibrit tarafında ise toplamda 196 beygir gücü üreten 2.0 litrelik benzinli motora 3 elektrik motoru eşlik edecek. Bu arada; 2026 Toyota Corolla Cross, Türkiye'de yine 1.8 litrelik hibrit seçenek ile satılabilir. Henüz bu noktada kesinleşen bir şey yok.

Toyota, 2026 model Corolla Cross'un fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı. Şirketin açıklamasına göre yenilenen crossover, birkaç ay içerisinde bayilerdeki yerini alacak...