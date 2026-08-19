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Baştan Aşağı Yenilenen 2027 Hyundai Tucson Tanıtıldı: Tasarımda Radikal Değişiklikler Var!

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Radikal tasarımı, büyüyen boyutları ve yenilenen kokpitiyle dikkat çeken 2027 model Hyundai Tucson, resmî olarak tanıtıldı.

Baştan Aşağı Yenilenen 2027 Hyundai Tucson Tanıtıldı: Tasarımda Radikal Değişiklikler Var!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Hyundai, yeni nesillere geçerken tasarım dillerini tamamen değiştirme alışkanlığını yeni Tucson modeliyle de sürdürüyor.

Robocop filmlerinden fırlamışçasına cetvelle çizilmiş gibi duran kompakt crossover, keskin hatları ve köşeli yapısıyla asfalt dışına pek çıkmayacak olsa da çok daha kaslı ve güçlü bir duruş sergiliyor.

İçerikten Görseller

Baştan Aşağı Yenilenen 2027 Hyundai Tucson Tanıtıldı: Tasarımda Radikal Değişiklikler Var!
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Önceki modele göre daha geniş

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Prototip aşamasındaki kamufle edilmiş test araçları, yerini aldığı modele göre daha büyük görüneceğinin sinyallerini veriyordu. Hyundai, aracın toplam uzunluğunun 60 milimetre artarak 4,7 metreye ulaştığını doğruladı. Bu uzamanın yarısı doğrudan aks mesafesine yansıtılarak 2.785 milimetreye çıkarıldı.

Kabin içindeki alanı artırmak adına genişliği 40 milimetre artırılarak 1.905 milimetreye ulaştırılan yeni Tucson, arka çamurluk üstü kelebek camlarından da anlaşılabileceği üzere belirgin şekilde devasa bir boyuta kavuştu. Ayrıca arka kapıların açılma açısı 10 derece artırılarak 83 dereceye çıkarıldı ve araca biniş-inişler oldukça kolaylaştırıldı.

Yüksekliği 20 milimetre artarak 1.685 milimetreye ulaşan model, arka koltuktaki yolcular için 29 milimetre daha fazla baş mesafesi sunuyor. Cesur tasarım anlayışı kapsamında aracın ön ve arka bölümüne eklenen ışıklı "H" motifleri ise far ve stop grubuna özgün bir kimlik kazandırıyor.

İç mekânda da önemli değişiklikler var

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İç mekânda Hyundai'nin yeni "Pleos" bilgi-eğlence sistemine yer verilmiş. Dokunmatik ekranın tam boyutu açıklanmasa da yeni Elantra'daki 14,6 inçlik kurulumdan ziyade Grandeur modelindeki 17 inçlik devasa versiyonun kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu büyük ekrana rağmen alt kısımda fiziksel kontrol düğmelerinin korunmuş olması kullanım kolaylığını artırıyor.

Sürücü gösterge paneli de kaldırılamamış. Sürücünün doğrudan görüş alanına yerleştirilen ince ekran ön konsolun üst kısmında konumlandırılmış. Delikli deri döşemeler, ahşap kaplamalar, sıcak ambiyans aydınlatması ve yeterli sayıdaki geleneksel kontrol tuşlarıyla Tucson, oldukça konforlu bir iç mekân deneyimi vaat ediyor.

Hyundai, teknik detayları bu yılın sonlarına doğru Kore pazarı satışıyla birlikte paylaşacak, modelin küresel pazara sunulması ise 2027'yi bulacak.

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YORUMLAR

(2)
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King Arthur 19 saat önce
Radikal bir tasarım yapacağız diye saçmalamalar ile ortaya böyle şeyler çıkabiliyor 👎
H
Harun Aslan 23 saat önce
içi ve dışı gerçekten harika görünüyor.
Tüm yorumlar yüklendi (2 yorum)
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