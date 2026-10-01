Jeep, kompakt SUV segmentindeki temsilcisi Cherokee'nin arazi odaklı versiyonu olan 2027 Cherokee Trailhawk modelini tanıttı.

Jeep, kompakt SUV pazarındaki rekabeti kızıştıracak yeni 2027 Cherokee Trailhawk modelini resmî olarak duyurdu. Araç, standart Cherokee modelinden çok daha fazlası olarak karşımıza çıkıyor ve önemli yeniliklerle geliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Doğrudan zorlu arazi koşulları hedeflenerek tasarlanan otomobil, bünyesinde iki kademeli transfer kutusu, kilitli arka aks, artırılmış iz genişliği ve yerden yükseklik ile arazi lastikleri barındırıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Karşınızda 2027 Jeep Cherokee Trailhawk

Modelin kalbinde, standart Cherokee'den de tanınan 1.6 litrelik turbo beslemeli dört silindirli hibrid motor yer alıyor. Toplamda 210 beygir güç üreten bu sistem, Jeep verilerine göre karma kullanımda yaklaşık 7,6 litre yakıt tüketim değeri sunuyor. Bu da aracı markanın daha büyük ve yüksek hacimli diğer SUV modellerine kıyasla son derece verimli bir noktaya konumlandırıyor.

Jeep'in "Trail Rated" rozetini sonuna kadar hak ettiğini belirttiği araç, sınıfındaki en iyi yaklaşma, uzaklaşma ve tepe aşma açılarına sahip. Yaklaşma açısı 28.8 derece, tepe aşma açısı 21.9 derece ve uzaklaşma açısı 31.8 derece olarak açıklanan modelin yerden yüksekliği ise 9.0 inç. Sınıfında sadece kendisinde bulunan 61 cm’lik sudan geçiş derinliği ve yaklaşık 1.587 kg çekme kapasitesi dikkat çekiyor.

Tasarım tarafında Cherokee Trailhawk, kaslı ve agresif duruşuyla standart kardeşlerinden hemen ayrışıyor. Ön tarafta parlak siyah üst kısma sahip özel bir tampon yapısı göze çarpıyor. Tamponun her iki ucunda kırmızı çeki kancaları yer alırken, kaput üzerindeki grafik kaplama ise güneş yansımalarını engellemeye yardımcı oluyor. Kabine geçildiğinde ise yeşil döşemeler, kırmızı dikiş detayları ve kabartmalı Trailhawk logoları dikkat çekiyor. Teknolojik donanım tarafında ise sürücünün karşısında 10.3 inç büyüklüğünde dijital gösterge paneli ve merkezde 12.3 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor.

2027 Jeep Cherokee Trailhawk, ABD’de siparişe açıldı. Otomobilin başlangıç fiyatı ise 44.625 dolar olarak açıklandı.