24 Yaşındaki Gençten Google’ın Eksiklerini Düzelten Proje

Wentekno Genç Mucitler köşemizin bugünkü konuğu, Balıkesir’de yaşayan 24 yaşındaki Alperen Öztürk. Genç arkadaşımız, Google’ın konum araması özelliğindeki eksiklerini fark edip, ortaya koyduğu fikirle bugün kendi şirketinin sahibi olmayı başarmış.

Türkiye’nin farklı köşelerinde yaşayan çocuklar ve gençler, teknoloji sayesinde fikirlerini gerçeğe dönüştürme şansına sahip oluyorlar. Genç Mucitler yazı dizimiz ise tam da bu yüzden başladı. Gençlerin akıllarındaki fikirleri gerçeğe dökmek verdikleri mücadeleler, herkese örnek olacak nitelikte.

Köşemizin bugünkü konuğu ise 24 yaşında kendi şirketini kurmayı başaran Alperen Öztürk. 2016 yılında Dumlupınar Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Alperen, çalışma hayatına çok hızlı şekilde girmeyi başarmış, ancak aradığını bulmak için kendi işini kurma gereksinimini hissetmesi uzun sürmemiş.

General Electric’teki işinden ayrıldıktan sonra, yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışmaya devam eden Alperen, 2018’in Haziran ayında, bir süredir üzerinde çalışma yürüttüğü projesi başarıya ulaşınca, kendi şirketini kurma aşamasına ulaşmış.

Google’ın sorunlarını çözen girişim: Sorabula.com

Google’da herhangi bir konum aradığınızda ya da gideceğiniz yerdeki işletmelerin bilgilerine ulaşmaya çalıştığınızda, eksik bilgilerle dolu sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Telefon numaralarının yanlış olduğu, adreslerin hatalı girildiği, çalışma saatlerinin gerçeği yansıtmadığı sonuçlar, kullanıcıları yanıltıyor.

Alperen’in projesi de tam burada devreye giriyor. Yerli bir konum arama motoru olan Sorabula, işletmeler hakkında doğru bir rehber oluşturmayı, kullanıcılara daha sorunsuz hizmet vermeyi hedefliyor. Diğer taraftan işletmeler de bu arama motoru üzerinden kayıt yaptırınca, Google arama sonuçlarında daha üst sıralarda görünüyorlar. Yani Alperen’in fikri, karşılıklı olarak herkesin işine gelecek bir girişim.

Kullanıcılar, Sorabula üzerindeki işletmeleri puanlayabiliyor, yorum yapabiliyorlar. İşletme sahipleri ise her gün ne kadar etkileşim aldıklarını takip edebiliyor, hangi kullanıcı kitlesi ve yaş grubu tarafından takip edildiğini görüyorlar. Bu sayede işletmelerin kendi müşterilerine göre şekil almaları da kolaylaşıyor. Sistem üzerinden işletmeler hakkında şikayet ve önerilerde bulunabiliyorsunuz. Ayrıca iş ilanları yayınlanabiliyor, rezervasyon yapılabiliyor, etkinlikler oluşturulabiliyor, sipariş verilebiliyorsunuz.

Alperen’in kurduğu ekosistem, oldukça kapsamlı. Bu nedenle başvurduğu KOSGEB destek programından da hibe alabilmiş.

Genç girişimciyi başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Genç Mucitler köşesinde, başımıza icat çıkartan gençlerin öykülerini aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın :)