Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 101. yılını coşkuyla kutlarken bu özel günü anlamlandırmanın en güzel yollarından biri de Cumhuriyet’in kazanımlarını, tarihini ve değerlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak eserleri okumak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırladığımız bu içerikte, Cumhuriyet'in kuruluş sürecinden Atatürk’ün mirasına kadar pek çok farklı açıdan tarihimize ışık tutan kitaplar bulunuyor.

Bu özel gün vesilesiyle hem geçmişimizi daha derinden kavramak hem de Cumhuriyetimizin bize kattığı değerleri yeniden hatırlamak için sizleri içeriğimize alalım.

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Cumhuriyet’in İlk Sabahı, Şermin Yaşar ve İlber Ortaylı’nın kaleme aldığı, genç okurlar için Cumhuriyet'in kuruluş sürecini ve ilk yıllarını hikayeleştirerek anlatan bir eser. Kitap, Cumhuriyet’in ilan edildiği sabaha odaklanarak, çocukların gözünden o dönemin heyecanını, umutlarını ve değişimlerini hissettiriyor. Büyük küçük herkesin okuyabileceği bu kitap listemizin ilk sırasında.

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“Ey Türk gençliği!

Birinci görevin, Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar korumak ve savunmaktır.”

Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919-1927 yılları arasındaki milli mücadele sürecini anlatıyor. Bu özel baskı, Atatürk’ün Türk milletine hitaben yaptığı konuşmanın önemini ve etkileyici dilini fotoğraflar aracılığıyla daha da güçlü bir şekilde yansıtıyor. Nutuk, Cumhuriyet’in temellerini, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini derinlemesine anlamak isteyen herkesin okuması gereken bir başyapıt.

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Dakikalar İçinde Atatürk ve Dünyası, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumundan yetiştiği Selanik kentine, ailesine, askerlik yaşamına, özel hayatına, Millî Mücadele'ye; İnönü Muharebelerine, Büyük Taarruz'a, Cumhuriyet'in kuruluşuna, Lozan ve Montreux'ye, çok partili hayata geçiş dönemine, devrimlere, Atatürk'ün kitap sevgisine, çocuklarla ilişkisine ve ölümüne kadar yaşamını her yönüyle inceliyor.

Kitap, Osmanlı'nın son dönemini ve Cumhuriyet'in ilk yarısını, merkeze Kurucu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü alarak konulara göre özel seçilmiş görseller eşliğinde sunuyor.

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Cumhuriyetin 100 İsmi: Büyük Devrimin Portreleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren ona yön veren ve şekillendiren, ülkenin kaderini değiştiren 100 önemli ismin hayat hikayelerini anlatan özel bir kitap. Eserde, Türkiye’nin modernleşme sürecine ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına damga vurmuş devrimcilerin, bilim insanlarının, sanatçıların, siyasetçilerin ve daha pek çok alanda ilklere imza atan isimler yer alıyor.

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Prof. Geoffrey Lewis Atatürk için "O, tek bir insanın neler yapabileceğini gösteren 20. yüzyılın olağanüstü lideri" diyor. Kitleleri ardından sürükleyebilen, insanları birbirine kenetleyebilen siyasal bir önder olan Atatürk’ü anlatan bu kitap, sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da büyük bir ilgi görüyor. Yazar kitapta, Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel özelliklerini, askeri başarılarını, siyasi vizyonunu ve devrimlerini derinlemesine ele alıyor. Atatürk'ü ve onun çağını uluslararası bir perspektiften tanımak isteyen okuyucular için önemli bir kaynak diyebiliriz.

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"Tarihin akışını değiştiren, ona mührünü vuran veya büyük tehlikelere mâni olan liderlere her memlekette rastlamak mümkün değildir. Atatürk dünya tarihinin nadiren gördüğü bir dehadır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, hiçbir mağlup milletin direniş göstermediği zamanda siviller ve askerlerle dünyaya meydan okumuştur."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı’nın kaleminden, Atatürk'ün hayatını, devrimlerini ve düşüncelerini derinlemesine ele alan bir başucu eseri. Ortaylı, tarihe ve Atatürk’e olan derin hakimiyetiyle, onu bir lider olarak tanıtmanın ötesine geçerek, Atatürk’ün dünya görüşünü, savaş stratejilerini ve Cumhuriyet’in kuruluşuna olan katkılarını, kişisel yönleriyle de harmanlayarak anlatıyor.

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Cumhuriyetin 100 Günü: İnkılabın Sesleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren şekillenen 100 önemli günü, tarihsel bir perspektiften ele alan ve okuyucuyu Cumhuriyet'in ilk yıllarına götüren bir eser. Kitap, Cumhuriyet’in gelişim sürecindeki kritik olayları ve değişimleri gün gün aktararak okuyucuların bu döneme tanıklık etmelerini sağlıyor. Millî mücadele ruhunu, Atatürk’ün devrimlerini ve toplumsal değişimi anlamak isteyenler için titizlikle hazırlanmış. Bu kitap, yorgun bir imparatorluğun yüzlerce yıldır yapamadığını yapacak genç bir cumhuriyetin doğuşunun hikayesi. Aksayan planların, kaygan ittifakların, saklanan niyetlerin, ama en nihayetinde tartışmasız bir zaferin öyküsü.

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Zabit ve Kumandan ile Hasbihal, Nuri Conker ve Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri liderlik üzerine yazdığı, birbirini tamamlayan iki eserden oluşan bir kitap. Nuri Conker, Osmanlı ordusunun Balkan ve Trablusgarp savaşlarındaki başarısızlıklarından yola çıkarak Zabit ve Kumandan kitabında ordu yönetimindeki eksiklikleri ve çözüm önerilerini detaylandırıyor. Bu kitabı okuyan Mustafa Kemal, Conker'in ele aldığı konuları genişletmek ve derinleştirmek amacıyla Zabit ve Kumandan ile Hasbihal’i kaleme alıyor. Her iki eser de iyi yöneticilik, komuta yetkinliği ve bireysel cesaretin ordudaki başarının temeli olduğuna vurgu yapıyor.

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İmparatorluktan Cumhuriyete, Halil İnalcık’ın Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar olan dönemi derinlemesine incelediği bir eser. İnalcık, Osmanlı'nın son yıllarında yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyal değişimleri ele alarak, Cumhuriyet’e geçişin arka planını zengin bir tarihsel bağlamda sunuyor. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişin sancılarını, devletin modernleşme çabalarını ve Atatürk önderliğindeki devrimlerin nasıl şekillendiğini titizlikle analiz eden İnalcık, bu eseriyle okurlara Türkiye tarihinin en kritik dönemine ışık tutuyor.

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“Hakikaten benim gördüğüm manzarayı gördükten sonra yapılacak şey, derhal bütün kuvvetimizi, bütün önemli vasıtalarımızı, bütün servet kaynaklarımızı -ki İstanbul'da toplanmıştı- bunların tamamını bir an önce Anadolu'ya atmak ve derhal hükümeti Anadolu'ya nakletmek, ateşkes hükümlerine aykırı yapılan en ufak bir harekete karşı derhal kuvvet kullanmak gerekiyordu. Ve ben onu yapmak istiyordum.”

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 2 Şubat 1923'te İzmir'de yaptığı bu konuşma, nutuktan çok bir liderin halkıyla sohbeti olarak okunabilir. İzmir'in kurtuluşundan kısa bir süre sonra yapılan bu toplantıda Atatürk, farklı kesimlerden insanlara hayalindeki Türkiye'yi anlatıyor, eğitimden kadın haklarına, dinden askeriyeye çeşitli konulardaki düşüncelerini halkla paylaşıyor.

İzmir konuşması, büyük badireler atlatmış bir halkın lideriyle samimi ilişkisini, liderin halkına hesap verebilirliğini göstermesi açısından da önemli bir belge.

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