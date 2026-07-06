29 Haziran - 5 Temmuz: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?
JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 29 Haziran - 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde yeni sezonu çıkan HBO Max dizisi House of the Dragon zirveye yerleşirken filmlerde ise Mubi'deki Nasıl Seks Yapacağız? liderliği koruyor.
Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler
- Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
- Seks ve Şehir - Prime Video
- Bir Koyun Polisiyesi - Prime Video
- Jurassic World - Prime Video
- Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+
- Uykucu - Netflix
- Cam Sehpa - Prime Video
- Yaz Evi - Prime Video
- İyi ki Aldatılmışım - Netflix
- Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler
- House of the Dragon - HBO Max & TV+
- From - TV+
- Off Campus - Prime Video
- Game of Thrones - HBO Max & TV+
- Zeytin Ağacı - Netflix
- Agent Kim Reactivated - Netflix
- Prens - HBO Max & TV+
- Not Suitable for Work - Disney+
- Doğu - TV+
- Sıfır Bir - TV+