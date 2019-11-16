2K Games’in Sosyal Medya Hesapları Hacklendi

NBA ve WWE gibi oyun serilerinin dağıtımcısı olan 2K Games’in sosyal medya hesapları ele geçirildi. Ele geçirilen sosyal medya hesaplarından bazıları geri alınmış olsa da hesaplar üzerinde bazı kötü içerikli gönderiler yayınlandı.

Kaliforniya merkezli video oyunu geliştiricisi ve dağıtımcısı 2K Games; WWE 2K ve NBA 2K serisi oyunları ile biliniyor. Son zamanlarda NBA 2K20’deki sunucu ve oyun hataları ile birçok eleştiriye maruz kalan 2K Games’in sosyal medya hesaplarının bazı hackerlar tarafından ele geçirilmesi de olayların tuzu biberi oldu.

Güvenlik açıklarının kurbanı olan yayımcı 2K, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarının şifrelerini hackerlara kaptırdı. Şirket dün gece birçok hesabının kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardı ancak bazı hesaplar sabahın erken saatlerine kadar -Facebook sayfası gibi- hala hesabı ele geçiren hackerların paylaştığı yazıları içerisinde barındırıyordu. Bu da şirketin Facebook sayfasını yeniden ele geçirebilmekte biraz zorlandığını gösteriyor.

Cinsellik ve ırkçılık içeren birçok gönderi paylaşıldı

Hesapları ele geçiren kişi veya kişiler, birçok paylaşım yaptı. Bu paylaşımların birkaçı zararsız ve öylesine yazılmış gibi görünüyor olsa da yapılan bazı paylaşımlarda fazlasıyla ırkçı söylemler bulunuyordu. Bunun yanı sıra müstehcen içerikli yazılar da paylaşan hackerların kim olduğu henüz bilinmiyor.

Video oyun endüstrisinde bulunan şirket veya çalışanların sosyal medya hesaplarının hacklenmesi olayı ilk defa gördüğümüz bir şey değil. Daha önce de FIFA çalışanlarının kişisel sosyal medya hesaplarının hacklendiğini görmüştük ancak bu derece büyük bir olayın ilk defa görüldüğü söylenebilir zira 2K Games’in sahip olduğu bütün sosyal medya hesapları Twitter’dan Facebook’a varana kadar ele geçirildi.

Büyük şirketlerin bile hesaplarının ele geçirildiği göz önüne alındığında fırsattan istifade sizlerin de sosyal medya hesaplarınızın güvenliğine dikkat etmenizi önerelim. Sosyal medya hesaplarınız da dahil olmak üzere tüm hesaplarınızın şifrelerini güncel tutun ve mümkün oldukça yenilemeye çalışın. 'Kim benim hesaplarımı ne yapsın?' diye düşünmeyin zira kıyıda köşede bıraktığınız ve unuttuğunuz bir bilgi hayatınızın geri kalanında başınıza bela olabilir.