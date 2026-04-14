300 Bine Yakın Hyundai Otomobili Emniyet Kemeri Hatası Nedeniyle Geri Çağrıldı!

Hyundai, emniyet kemerlerinde ciddi bir hata tespit edildiği için 300 bine yakın otomobilini geri çağırdı.

Gökay Uyan / Editor

Otomobil firmalarının, yaşanan problemlerden dolayı araçlarını sık sık geri çağırdığını görüyorduk. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Öyle ki dünyanın en önde gelen markalarından biri olan Hyundai, yüz binlerce otomobilini etkileyen bir problemle karşı karşıya kaldı.

ABD’de görülen problem sonucunda toplamda 294.128 adet otomobilin geri çağrıldığı açıklandı. Hyundai Motor America tarafından yapılan açıklamada neredeyse 300 bin aracı etkileyen bu sorunun hatalı emniyet kemerleri olabileceği aktarıldı.

Emniyet kemerlerinde büyük bir sorun tespit edildi

Gelen bilgilere göre bu devasa geri çağırma, 2023 ila 2026 arası Genesis G90, 2023 ila 2025 arası Hyundai Ioniq 6, 2024 ila 2026 arası Hyundai Santa FE modellerini kapsıyor. Raporlara göre arabaların ön tarafındaki emniyet kemerleri hasarlı bir bağlantı nedeniyle koltukta sağlam tutturulmamış olabilir. Bu da ciddi bir güvenlik riski teşkil ediyor.

Problemin 2025 yılında ilk kez tespit edildiği ve o zamandan beri incelemeleri yapıldığı aktarılmış. Sonuçlarda montaj sırasında, rutin bakımda veya onarım esnasında emniyet kemeri sisteminin zarar görmüş olabileceği kararına varıldı ve 300 bin aracı etkileyen geri çağırma hamlesi yapıldı. Neyse ki şimdiye kadar bu problem yüzünden bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı da eklendi. Servisler, araçları kontrol edecek ve gerekirse düzeltmeler veya yeni emniyet kemeri takma işlemi yapacak.

