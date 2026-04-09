[31 Mart-7 Nisan 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 31 Mart-7 Nisan 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede bir kez daha, oyun sektörünü çepeçevre saran Crimson Desert bulunuyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (31 Mart-7 Nisan 2026)

Oyun Fiyat Mevcut İndirim Crimson Desert 69.99$ - Resident Evil 4 29.99$ 11.99$ (-%60) EA SPORTS FC 26 89.99$ 22.50$ (-%75) Red Dead Redemption 2 59.99$ 14.99$ (-%75) Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ 14.99$ (-%50) Black Desert 4.99$ - ARC Raiders 39.99$ - Resident Evil 7 Biohazard 14.99$ 5.99$ (-%60) The Quinfall 7.99$ - Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75) Resident Evil Village 29.99$ 7.49$ (-%75) Farming Simulator 25 19.49$ 15.59$ (-%20) Rust 18.99$ - Forza Horizon 6 48.99$ - Car Service Together 10.49$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.