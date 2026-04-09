[31 Mart-7 Nisan 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 31 Mart-7 Nisan 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede bir kez daha, oyun sektörünü çepeçevre saran Crimson Desert bulunuyor.
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (31 Mart-7 Nisan 2026)
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|Crimson Desert
|69.99$
|-
|Resident Evil 4
|29.99$
|11.99$ (-%60)
|EA SPORTS FC 26
|89.99$
|22.50$ (-%75)
|Red Dead Redemption 2
|59.99$
|14.99$ (-%75)
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99$
|14.99$ (-%50)
|Black Desert
|4.99$
|-
|ARC Raiders
|39.99$
|-
|Resident Evil 7 Biohazard
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|The Quinfall
|7.99$
|-
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|2.52$ (-%75)
|Resident Evil Village
|29.99$
|7.49$ (-%75)
|Farming Simulator 25
|19.49$
|15.59$ (-%20)
|Rust
|18.99$
|-
|Forza Horizon 6
|48.99$
|-
|Car Service Together
|10.49$
|-
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.