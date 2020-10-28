375 Bin Dolarlık Pokemon Kartı Koleksiyonu Sahte Çıktı

Kendisini “sosyal arbitraj yatırımcısı” olarak tanımlayan Chris Camilo, 375 bin dolara açılmamış ilk baskı Pokemon kartı sipariş etti. Gelen kartlar ise tahrif edilmiş çıktı.

Son yıllarda retro ve vintage gibi akımların da etkisiyle nostaljik ürünlerin fiyatları da yükseliş gösterdi. Pokemon kartlarının da değeri adeta roket gibi yükselirken, özellikle nadir ve birinci nesil iyi durumdaki kartlara çok ciddi meblağlar ödenmeye başladı.

Kendisini “sosyal arbitraj yatırımcısı” olarak nitelendiren ve aynı zamanda da Dumb Money isimli bir YouTube kanalının sahibi olan Chrim Camillo, bulması oldukça zor olan birinci nesil Pokemon kartlarından açılmamış bir kutu satın aldı. Kutuya da 375 bin dolar gibi bir meblağ ödedi.

Kartlar değiştirilmiş

Oldukça nadir olan bu kartların kutusunun açılışı kanalda canlı olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık olarak bir saat süren bu süreçte yayıncı ve arkadaşları, kutuyu açan maskeli bir figürün etrafında toplandı. Büyük heyecanla başlayan süreç hayal kırıklığıyla sona erdi.

Aslında dış paketi açarken herhangi bir sorun söz konusu değildi. Esas trajedi kutunun açılması ve paketlerin ortaya çıkmasıyla başladı. Bu kartlar hiç de özenli paketlenmemişti. Ayrıca bazı paketlerin ambalaj görselleri arasında renk farkları vardı. Böylece kartların birinci baskı olmadıkları anlaşılmış oldu.

Daha sonra da bazı paketlerin yeniden kapatılmış olduğu ortaya çıktı. Bu paketlerin içinden booster pack olarak adlandırılan güçlendirme kartları yerine sıradan kartlar çıkması da işin tuzu biberi oldu.

Paraları ellerinde kaldı

Kartların açılışında yer alan ekipten, Logan Paul’un kişisel Pokemon kartı danışmanı (evet, böyle bir unvan kullanıyor) Jake Greenbaum ve eski rapçi Logic, daha önce 1990’lardan kalma tek bir kart için 226 bin dolar gibi ciddi rakamlar ödemişti.

Ekip paket açılışından sonra para iadesi ve işlemin iptali için hemen satıcı ile iletişime geçti. Sonuç olarak yayın sırasında arkada duran metalik renkli çanta ve içinde bulunan 100 dolarlık banknotlardan oluşan 375 bin dolar YouTuber’da kaldı.