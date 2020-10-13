Nintendo, yaklaşık 2 milyon takipçisi olan bir TikTok fenomenine dava açtı. Şirketin bir içerik üreticisine dava açmasının nedeni ise Pokemon markasının fikri mülkiyet haklarıydı. İnternet fenomeni, Pokemon temalı giysiler satmaya çalışırken başını derde sokmuş oldu.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Nintendo, özellikle de Pokemon ve Super Mario Bros. gibi ikonik markalarının fikri mülkiyet haklarını koruyabilmek için oldukça agresif bir tavır sergiliyor. Geçtiğimiz süreçte bu konuyla ilgili çeşitli davalar açan şirket, bu davalara bir yenisini daha ekledi. TikTok'ta 1,9 milyon abonesi olan Pokeprincxss (kullanıcı adı artık bu değil) isimli bir kullanıcı, Nintendo'nun yeni bir davasının kurbanı oldu.

Pokeprincxss isimli influencer, sadece TikTok değil, Twitch platformunda da sık sık yayın yapan isimlerden bir tanesi. Elbette bu popülarite, internet fenomeninin daha fazla para kazanmak istemesine yol açtı. Hal böyle olunca da Pokeprincxss, kullanıcı adını ticari marka haline getirerek Pokemon temalı çeşitli ürünler satmaya başladı. Ancak bu durum uzun sürmedi çünkü durumun farkına varan Nintendo, internet fenomenine dava açtı.

Konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunan Pokeprincxss, satmaya çalıştığı Pokemon temalı t-shirt ve kazak gibi ürünlerinde aslında kötü bir amacının olmadığını ancak her şeyin karman çorman olduğunu söylüyor. Nintendo'nun kendisine ulaşarak telif hakkıyla ilgili bir dava açtığını söylemesi üzerine durumu fark ettiğini söyleyen internet fenomeni, Nintendo'nun kimseyle anılmak istemediğini düşünüyor.

Pokeprincxss, Twitch ve TikTok'taki içerik üreticiliğine ek olarak, daha çok yetişkin içeriklerin bulunduğu "OnlyFans" isimli platformda da sayfasının olduğunu, Nintendo'nun bundan da rahatsız olmuş olabileceğini ifade ediyor. Influencera göre Nintendo, aile dostu bir şirket ve yetişkin içerikler paylaşan bir modelin yaptığı paylaşımlar, bu imajın zedelenmesine neden olabileceği için böyle bir durumla karşı karşıya kaldı.

Fenomenin sattığı ürünlerden bazıları şöyle görünüyordu

İnternet fenomeni, Nintendo temalı ürünler satmaya karar vermesinin en büyük nedeninin şirkete duyduğu hayranlık olduğunu söylüyor. Ancak bu durumun yasal koşullarına dair en ufak bir bilgisinin olmadığını söyleyen Pokeprincxss, bu nedenle de kendini kurbanmış gibi göstermeyeceğini ifade ediyor. Takipçilerine de bir tavsiyede bulunan içerik üreticisi, bu tür bir şey yapmadan önce tüm detayların dikkatlice öğrenilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Yaşanan bu olay, internet fenomenini ağır sonuçlarla karşılaştırdı. Pokeprincxss, diğer her şeyden önce sekiz yıldır kullandığı kullanıcı adını değiştirmek zorunda kaldı. Bu internet fenomeni artık, "Digitalprincxss" kullanıcı adını kullanıyor. Ayrıca Nintendo'ya ait Pokemon temalı ürünlerden elde ettiği geliri de yasal sahibine, yani Nintendo'ya iade etti.