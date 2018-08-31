4 Boyutlu Bir Küre, 3 Boyutlu Uzayda Nasıl Görünür?

The Action Lab YouTube kanalı, 4 boyutlu bir kürenin 3 boyutlu uzayda nasıl görüneceğini açıklayan eğlenceli bir video yayınladı.

Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz evren ve uzay üç boyutlu yapıdadır. Bu nedenle de var olan tüm nesnelerin bir eni, boyu ve derinliği vardır. Üç boyutlu bir dünyada yaşıyor olsa da dördüncü boyutun nasıl olabileceği ve dört boyutlu cisimlerin üç boyutlu evrenimizde nasıl görüneceği fazlasıyla tartışılan bir konu.

The Action Lab YouTube kanalı, 4 boyutlu nesnelerin 3 boyutlu dünyamızda nasıl görüneceğini açıklamak için eğlenceli ve bir o kadar da bilgilendirici bir video yayınladı. Video ilk olarak 2 boyutlu bir evrende 3 boyutlu nesnelerin nasıl görüneceğini açıklıyor. Daha sonra ise aynı örneği bir gümüş küre kullanarak 4 boyutlu nesnelerin 3 boyutlu uzaydaki görünümünü açıklamak için kullanıyor.

Üç boyutlu bir kürenin fotoğrafını çekip baskı alırsanız fotoğraftaki kürenin iki boyutlu olduğunu görürsünüz. Bunun nedeni, baskı aldığınız kağıdın iki boyutlu olmasıdır. Dolayısı ile iki boyutlu bir uzayda üç boyutlu bir nesneyi hareket ettirdiğinizde nesnenin bir anda ortaya çıktığını, önce büyüdüğünü, daha sonra küçüldüğünü, daha sonra ise ortadan kaybolduğunu görürsünüz.

Üç boyutlu uzayda bulunan dört boyutlu nesneler için de aynısı geçerli. 3 boyutlu uzayda hareket eden dört boyutlu bir gümüş küre bir anda ortaya çıkar. Üç boyutlu uzayda yaşayan bizler bu küreyi üç boyutlu olarak gözlemleyebiliriz. Ancak bu 4 boyutlu küre, üç boyutlu uzayda hareket ettikçe boyutları değişik. Bunun nedeni ise iki boyutlu uzaydaki ile aynı durumdur. Gerçekte nesne büyümez, ancak üç boyutlu uzay dört boyutlu nesneyi tam olarak görüntüleyemediğinden nesnenin boyutları değişiyormuş gibi görünür.

Kafanız mı karıştı? Sizin suçunuz değil. Bilim insanları dahi henüz 4 boyutlu nesnelerin üç boyutlu uzaydaki yerini tam olarak açıklayamıyorlar. En iyisi siz, The Action Lab tarafından yayınlanan bu eğlenceli videoyu izleyerek konuyu daha iyi bir şekilde öğrenin.