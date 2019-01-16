Xiaomi'den 15 Kat Daha Geniş Alana Sahip Parmak İzi Sensörü

Xiaomi, ekranın neredeyse tamamını kaplayan bir parmak izi sensörü teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji, yeni Xiaomi Mi 9’da bulunabilir.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucular ilk başlarda çok da hoş karşılanmamıştı. Genellikle yavaşlıklarından ve sadece belli bir alanda kullanılabildiklerinden dolayı kullanıcıların beğenisini kazanmakta zorlanan ekrana gömülü parmak izi okuyucuların talihi, Xiaomi sayesinde değişebilir.

Xiaomi kurucularından olan şirketin başkanı Lin Bin, firmanın yeni parmak izi okuyucu teknolojisine sahip bir demo telefonun videosunu, Çin’in sosyal medya sitesi Weibo’da yayınladı. Videoya göre parmak izi okuyucu tek bir dokunuşla parmak izi kaydını yaparken, aşağı yukarı bütün ekran parmak izi kayıt alanı olarak kullanılabiliyor. Günümüzde kullanılan ve sadece kısıtlı bir alanda parmak izini algılayabilen sensörlere kıyasla bu oldukça önemli bir gelişme.

Lin Bin, tarayıcı alanın 50 mm x 25 mm boyutunda olduğunu söyledi. Bu da şu andaki tarayıcı alanının 15 katı büyüklükte bir sensör alanı demek. Videoya göre demoda kullanılan test telefonu Xiaomi Mi 8, ancak bu teknolojinin hangi telefonda yer alacağı bilinmiyor.

Firmanın şu anda ekrana gömülü parmak izi bulunduran sadece iki telefonu var. Onlar da Xiaomi Mi 8 ve Xiaomi Mi 8 Pro. Yeni teknolojinin yeni telefonlarda bulunacağını ve beğenilmesi durumunda başka modellere de taşınacağını ise bizzat Lin Bin açıkladı. Bu sensörü ilk defa, gelişmiş biyometrik sistemlere sahip olacağı açıklanan Mi 9’da görmemiz olası.

Xiaomi Mi 9’un arkada üçlü kamera sistemi olacağı ve ana kamerasının da 48 MP RGB sensöre sahip olacağı da biliniyor. Telefonun işlemcisi Qualcomm’un amiral gemisi telefonlar için ürettiği Snapdragon 855 olsa da cihazda 5G bulunması beklenmiyor. İlerleyen dönemlerde telefonla ilgili daha fazla detay açıklanacaktır.