Gelecek yıl içerisinde tanışacağımız 5G teknolojisi ile '5G Wi-Fi' arasında ne gibi bir ilişki olduğuna değiniyoruz.

Dilerseniz sonda söyleyeceğimizi en baştan söyleyelim: 5G ile 5GHz arasında, isim benzerliği dışında hiçbir ilişki veya benzerlik yok. 5G yeni nesil hücresel veri standardı iken 5GHz ise Wi-Fi standardı için iki bant genişliğinden biri.

5G Nedir?

5G, günümüzde kullandığımız 4G standardının gelişmiş versiyonu olacak. Önümüzdeki süreçte 100 Mbps mobilde, 1Gbps ise Wi-Fi hızlarına çıkabilen hız çok daha üst seviyeye ulaşacak. Özellikle Wi-Fi'de 20 katına çıkarak 20 Gbps hızlarına ulaşılması bekleniyor.

2019 yılının başında tamamlanarak seri üretim işlemine başlayacak araştırmacılar, 4G’den çok daha hızlı bir internet için şimdiden büyük bir hızla çalışıyorlar. 5G tarafında bir diğer iyileştirme, sorunsuz bağlantı olacak. 5G ile 500km/saate kadar 1 ms kullanıcı desteği sunulurken, kilometre başına 1 milyon cihaz desteklenecek.

5GHz Nedir?

5GHz, çift bantlı Wi-Fi cihazlar için kullanılır ve belirli yöndeki sinyallerin konsantrasyonunu sağlar. Buna karşın iletim mesafesi, halk arasında 'Wi-Fi çekme mesafesi' diye adlandırılan konuda pek de başarılı olmadığı söylenebilir.

Bu yüzden düşük mesafelerde 5GHz, biraz daha uzakta bulunan cihazlarda ise 2.4GHz frekansı tercih edilir.

Özetle bu iki teknoloji arasında bir isim benzerliği dışında herhangi bir bağlantı mevcut değil. Oldukça basit bir açıklaması olsa da oldukça merak edilen bir konuya da böylece açıklık getirmiş olduk.