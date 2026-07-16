[7-14 Temmuz 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 7-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

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Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede ise serinin sevilen oyununun yenilenmiş sürümü Assassin's Creed Black Flag Resynced bulunuyor.

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Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

Oyun Fiyat Mevcut İndirim Assassin's Creed Black Flag Resynced 47.99$ - MECCHA CHAMELEON 3.99$ - EA SPORTS FC 26 69.99$ - Palworld 14.99$ 10.49$ (-%30) Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75) Red Dead Redemption 2 59.99$ 14.99$ (-%75) Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ 14.99$ (-%50) Dead by Daylight 14.99$ - Call of Duty: Modern Warfare II 69.99$ - Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ - Cyberpunk 2077 44.99$ - Rust 18.99$ - Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ 17.99$ (-%60) Forza Horizon 6 48.99$ - Baldur's Gate 3 34.99$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.