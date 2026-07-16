[7-14 Temmuz 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 7-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede ise serinin sevilen oyununun yenilenmiş sürümü Assassin's Creed Black Flag Resynced bulunuyor.
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Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|Assassin's Creed Black Flag Resynced
|47.99$
|-
|MECCHA CHAMELEON
|3.99$
|-
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|-
|Palworld
|14.99$
|10.49$ (-%30)
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|2.52$ (-%75)
|Red Dead Redemption 2
|59.99$
|14.99$ (-%75)
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99$
|14.99$ (-%50)
|Dead by Daylight
|14.99$
|-
|Call of Duty: Modern Warfare II
|69.99$
|-
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19.99$
|-
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|-
|Rust
|18.99$
|-
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99$
|17.99$ (-%60)
|Forza Horizon 6
|48.99$
|-
|Baldur's Gate 3
|34.99$
|-
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.