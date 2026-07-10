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Şaka Gibi Ama Gerçek: Bir Gün Aradan Sonra Assassin's Creed Black Flag Resynced'ın Fiyatı Zamlandı

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Assassin's Creed Black Flag Resynced'ın PS5 fiyatı oyunun çıkışıyla birlikte düşürülmüşken, bir gün aradan sonra zamlandı.

Şaka Gibi Ama Gerçek: Bir Gün Aradan Sonra Assassin's Creed Black Flag Resynced'ın Fiyatı Zamlandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Geçtiğimiz gün Assassin's Creed Black Flag Resynced'ın çıkışıyla birlikte PS5 tarafında fiyatı düşürülmüştü. Xbox tarafında ise bu düşüşü görmemiştik.

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İlginçtir ki Ubisoft, oyunun PS5 çıkışının üstünden bir gün geçmesinin ardından fiyatı yeniden ön sipariş dönemindeki fiyata döndürdü. Yani yeniden Xbox ve PS tarafında fiyatlar aynı.

İçerikten Görseller

Şaka Gibi Ama Gerçek: Bir Gün Aradan Sonra Assassin's Creed Black Flag Resynced'ın Fiyatı Zamlandı
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Assassin's Creed Black Flag Resynced fiyatı kaç TL oldu?

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Ön sipariş dönemi boyunca 2.579 TL'den satılan Assassin's Creed Black Flag Resynced, dünkü değişiklikle birlikte 2.099 TL'ye satılıyordu.

Bugün ise bu fiyat yeniden 2.579 TL olmuş durumda. Oyunun Deluxe sürümünde ise hâlâ herhangi bir değişiklik yok ve 2.999 TL'ye satılıyor.

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