GTA Vice City görev bulamıyorum sorunu, hikâyede ilerleyemeyen oyuncuların en sık karşılaştığı problemlerden biri. Bu içerikte görevlerin neden görünmediğini, hangi görevlerin hikâyeyi durdurduğunu ve yeni görevleri açmak için uygulayabileceğiniz çözüm yöntemlerini ele alıyoruz.

GTA Vice City'de uzun süre şehirde dolaşmanıza rağmen yeni görev simgesi görünmüyorsa veya hikâye ilerlemiyorsa bunun çeşitli nedenler olabilir. Serinin bu klasik yapımında görev sistemi, GTA 5 gibi telefon aramaları veya karakter değişimleri üzerine kurulmasa da hikâyenin ilerlemesi için tamamlanması gereken belirli şartlar bulunuyor. Bu şartlardan biri eksik kaldığında ana görevler görünmeyebilir.

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Oyuncuların en sık yaptığı hatalardan biri yalnızca ana görev simgelerini takip etmek. Vice City'nin belirli bölümünden sonra satın alınan işletmeler ve onlara ait görevler de hikâyenin ilerlemesinde önemli rol oynuyor.

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Görevler neden kaybolur?

GTA Vice City'nin görev sistemi ilk bakışta doğrusal görünse de belirli bir noktadan sonra oyuncudan farklı görev zincirlerini tamamlaması bekleniyor. Bu nedenle haritada yeni görev simgesi görünmemesi kayıt dosyasının bozulduğu anlamına gelmez. Oyunun ilerleme mantığını doğru anlamak sorunun çözümünü de kolaylaştırır. Hikâyenin ilk bölümlerinde görevler arka arkaya açılırken ilerleyen safhalarda farklı karakterlerin görevlerini tamamlamak gerekiyor. Colonel Cortez, Ricardo Diaz, Avery Carrington ve Kent Paul gibi karakterlerin görev zincirlerinden biri eksik kaldığında yeni ana görevler tetiklenmeyebilir.

Oyunun en çok karıştırılan kısmı ise işletme görevleri. Tommy Vercetti belirli bir noktaya ulaştıktan sonra çeşitli mülkleri satın alabilir. Malibu Club, Print Works, Sunshine Autos, Kaufman Cabs ve film stüdyosu gibi işletmeler yalnızca gelir elde etmek için kullanılmaz. Bunların bazıları ana hikâyenin ilerlemesi için zorunlu görevler içerir.

Haritada pembe görev simgesi görünmüyor diye hikâyenin sona erdiğini düşünmek doğru değildir. Satın aldığınız işletmelerin üzerinde beliren görev simgelerini kontrol etmek ve tamamlanmamış görev zincirlerini bitirmek çoğu zaman yeni ana görevlerin açılmasını sağlar.

Kontrol edilmesi gerekenler

Vice City'de görev bulamıyorsanız oyunu yeniden kurmadan önce birkaç temel kontrol yapmanız gerekir. Çoğu oyuncu, eksik kalan bir işletme görevini tamamladıktan sonra hikâyenin kaldığı yerden devam ettiğini fark ediyor.

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İlk olarak haritada satın aldığınız işletmeleri kontrol edin. Malibu Club, Print Works ve diğer gelir sağlayan mülklerde tamamlanmayı bekleyen görevler olabilir. Bunlar bitmeden son ana görevler açılmaz.

Kontrol etmeniz gereken diğer noktalar şunlardır:

Haritadaki tüm aktif görev simgelerini ziyaret edin.

Satın aldığınız işletmelerde görev olup olmadığını kontrol edin.

Avery Carrington ve Colonel Cortez görev zincirlerinin tamamlandığından emin olun.

Print Works ve Malibu Club görevlerini bitirin.

Oyunu yeniden başlatıp kayıt dosyasını tekrar yükleyin.

Definitive Edition oynuyorsanız oyunun güncel sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Diğer önemli ayrıntı ise hikâyenin belirli noktasında para biriktirerek işletme satın almanızın gerekmesidir. Oyuncular bu kısmı atladığında uzun süre yeni görev göremeyebilir. Oyun, işletme görevlerinin tamamlanmasını beklediği için ilerleme geçici olarak durur.

İşletme görevlerini atlamayın

GTA Vice City'nin en dikkat çekici mekaniklerinden biri satın alınabilen işletmeler. Birçok oyuncu bu sistemi yalnızca pasif gelir elde etmek için tasarlanmış yan içerikler olarak görüyor.

Oyunun ilerleyen bölümünde Tommy Vercetti artık yalnızca mafya için çalışan bir karakter değildir. Vice City'nin suç dünyasında kendi imparatorluğunu kurmaya başlar. Rockstar Games de bu değişimi göstermek için oyuncunun belirli işletmeleri satın almasını ve bu işletmelere ait görev zincirlerini tamamlamasını zorunlu hâle getiriyor.

En kritik işletmelerden biri Print Works. Bu işletmeye ait görevler tamamlanmadan son hikâye görevlerinden biri açılmaz. Aynı şekilde Malibu Club görev zinciri de ilerleme açısından büyük önem taşır. Kaufman Cabs, Sunshine Autos ve film stüdyosu gibi diğer mülkler ise ek gelir ve farklı görevler sunar. Her biri ana hikâyeyi doğrudan etkilemese de şehirdeki ilerleyişinizi önemli ölçüde destekler.

Bu nedenle Vice City'de uzun süre yeni görev bulamıyorsanız ilk olarak satın aldığınız işletmeleri ziyaret etmeniz ve üzerlerinde görev simgesi bulunup bulunmadığını kontrol etmeniz gerekir. Oyuncuların büyük bölümü hikâyeyi durduran asıl nedenin eksik bırakılmış işletme görevleri olduğunu bu aşamada fark ediyor.

Görevler nasıl geri gelir?

Yukarıdaki kontrolleri yaptıktan sonra haritada hâlâ yeni görev görünmüyorsa oyunun ilerleme durumunu biraz daha ayrıntılı incelemek gerekir. GTA Vice City'de ana hikâyeyi ilerleten görevler belirli bir sıraya bağlı çalışır. Bu nedenle tamamlanmamış tek bir görev zinciri bile yeni görevlerin açılmasını engelleyebilir.

İlk olarak istatistikler ve kayıt dosyanızı kontrol edin. Eğer eski bir kayıt dosyanız bulunuyorsa aynı noktaya geri dönerek sorunun kayıt dosyasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlayabilirsiniz. Özellikle eski sürümlerde veya Definitive Edition'ın ilk sürümlerinde bazı oyuncular görev tetiklenmesiyle ilgili hatalar yaşadı. Rockstar'ın yayımladığı güncellemeler bu problemlerin büyük bölümünü giderdiği için oyunun güncel sürümünü kullanmanız önem taşır.

Bilgisayarda oynuyorsanız kurduğunuz modlar da görev sistemini etkileyebilir. Araç, harita veya script modları doğrudan hikâye görevlerini hedeflemese bile bazı dosyaları değiştirdiği için görev tetikleyicilerinde sorun oluşturabilir. Sorun mod yükledikten sonra başladıysa oyunu modsuz hâliyle çalıştırarak tekrar denemek faydalı olacaktır.

Görevlerin yeniden görünmesi için şu adımları uygulayabilirsiniz:

Tamamlanmamış işletme görevlerini bitirin.

Print Works görev zincirini kontrol edin.

Malibu Club görevlerini tamamlayın.

Oyunu güncel sürüme yükseltin.

Mod kullanıyorsanız geçici olarak kaldırın.

Eski kayıt dosyanız varsa tekrar yükleyin.

Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrulayın.

Bu işlemlerden sonra görevler hâlâ görünmüyorsa kayıt dosyanız bozulmuş olabilir. Böyle durumlarda önce farklı bir kayıt dosyasını denemek, sonuç alamazsanız yeni bir oyun başlatmak en sağlıklı çözüm olacaktır.

Definitive Edition farklı çalışıyor mu?

2021 yılında yayımlanan Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, Vice City'nin görev yapısını değiştirmedi. Ana hikâye, görev sırası ve ilerleme sistemi orijinal oyundaki mantıkla çalışmaya devam ediyor. Bu nedenle görev bulamama sorununun temel nedenleri iki sürümde de büyük ölçüde aynı. Definitive Edition'ın ilk sürümlerinde bazı oyuncular görev simgelerinin görünmemesi, tetikleyicilerin çalışmaması ve kayıt dosyalarıyla ilgili çeşitli hatalar bildirdi. Rockstar Games'in sonraki güncellemeleri bu problemlerin önemli bölümünü düzeltti. Oyununuzu uzun süredir güncellemediyseniz yeni yamaları yüklemek faydalı olabilir.

Steam, Rockstar Games Launcher veya konsollarda dijital sürüm kullanan oyuncuların oyun dosyalarını doğrulaması da önerilir. Eksik veya bozuk dosyalar, nadir de olsa görevlerin doğru şekilde yüklenmesini engelleyebilir. Fiziksel sürüm kullanan konsol oyuncularının ise oyunun en güncel yama sürümünü yüklediğinden emin olması gerekir.

Vice City'nin hikâye yapısının GTA 5'ten farklı olduğunu unutmamak gerekir. Bu oyunda telefon aramaları, karakter değişimi veya dinamik görev sistemi bulunmaz. Hikâye büyük ölçüde karakter görevleri ve işletme zincirleri üzerinden ilerler. Bu yüzden görev bulamıyorsanız öncelikle eksik bıraktığınız görevleri ve satın aldığınız mülkleri kontrol etmelisiniz.

Peki siz GTA Vice City oynarken görevlerin kaybolması veya hikâyenin ilerlememesi sorunuyla karşılaştınız mı? Sorunu hangi görev zincirini tamamlayarak çözdünüz?