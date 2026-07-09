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[9-16 Temmuz] Toplam Değeri 658 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

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Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

[9-16 Temmuz] Toplam Değeri 658 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise Nova Lands ve Tattoo Tycoon oldu. Bu iki oyunu, 16 Temmuz tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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İçerikten Görseller

[9-16 Temmuz] Toplam Değeri 658 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu
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Epic Games

Nova Lands nasıl bir oyun?

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Nova Lands, fabrika inşa etme, keşif ve ada yönetimi temalı bir oyundur. Keşfe çıkın, savaşlara katılın ve endüstrinizi otomatikleştirin. Bulunduğunuz gezegen gizemler, yaratıklar, insanlar ve yapılacak pek çok şeyle doludur. Yıldızların arasındaki yeni yuvanıza hoş geldiniz!

Nova Lands fragmanı

Tattoo Tycoon nasıl bir oyun?

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Bir dövme sanatçısı ol ve tamamen kendine ait bir salon işlet. İlginç müşterilerin için mükemmel dövme tasarımları seç ve onların muğlak fikirlerini vücut sanatının baş yapıtlarına dönüştür. Samimi bir stüdyo ile başla ve şehrin birçok bölgesinde şubesi olan bir zincir kur.

Tattoo Tycoon fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

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