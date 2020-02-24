Minik Pokemon Şampiyonu, Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

İnternet ortamında bir çocuk daha dikkat çekici özellikleriyle gündeme oturdu. Katıldığı Pokemon şampiyonasında kendinden büyük rakipleri sıraya dizen 7 yaşındaki kız, sevimli hareketleriyle herkesi kendine hayran bıraktı.

İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için mücadele veren Greta Thunberg ve yaşına göre çok ileri düzeydeki entelektüelliğiyle herkesi şaşırtan Atakan Kayalar’dan sonra bir çocuk daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu sevimli çocuğu ünlü yapan özellikse çocukken hayranı olduğu bir oyun olan Pokemon.

Simone Lim, Okyanusya’da çocuklar için düzenlenen Uluslararası Pokemon Şampiyonası'nın birincisi oldu. Henüz ilk kez yarışmaya katılan küçük kız, sevimli ve içten davranışlarıyla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Tecrübeli rakibini alt ederek şampiyon oldu:

Kendisinden yaşça büyük ve yarışmada daha tecrübeli olan rakibi Justin Miranda-Radbord’a karşı savaşan Simone’un şampiyonluk kazanması beklenmiyordu. Justin Miranda-Radbord, üst üste kazandığı bölgesel şampiyonluklarla yarışmadakiler için oldukça zorlu bir rakipti.

7 yaşındaki sevimli şampiyon, ilk maçı kazanarak izleyicileri şaşırttı. İkinci maçı kaybederek izleyenleri heyecana sürükleyen Simone, son maçta zorlu rakibini yenip 2020 Okyanusya Şampiyonu oldu.

İşte Simone’un şampiyon unvanını kazandığı o anlar ve sosyal medyadan gelen bazı tepkiler:

'Bu kız yaşça kendisinden iki kat daha büyük bir çocuğu yenerek Okyanusya’nın çocuklar arası Pokemon şampiyonu oldu. Pelüş Eevee oyuncağını kucağında tutarken ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti. İyi bir rakip olmak için taşkınlık yapmak gerektiğini söyleyenleri unutun. Erdemli e-spor müsabakaları ruhu besler.'

'7 yaşındaki Simone Lim bu sabah kendinden daha büyük ve tecrübeli rakiplerini yenerek büyük bir çocuklar arası özel Pokemon şampiyonasının birincisi oldu. Muazzam bir performansla şampiyon unvanını elde eden kız, finalde turnuvanın favori şampiyonunu hayal kırıklığına uğrattı.'

'-Söylemek istediğin başka bir şey var mı? +Hayır.'

Final maçının tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: