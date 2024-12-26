75 Milyon Haber Analiz Edildi: 2024’ün “En”leri Açıklandı

24 bini aşkın online mecrada yayımlanan yaklaşık 75 milyon haberi analiz eden Online PR Servisi B2Press’in hazırladığı rapora göre, 2024’te dijital basında en çok İsrail-Filistin Savaşı ve Türkiye Seçimleri yer aldı. 2023’te 2,2 milyon habere konu olan 6 Şubat Depremleri, bu yıl 700 bini aşkın haberler yeniden ilk 10’da yer aldı.

1 Ocak - 15 Aralık 2024 tarihlerinde 24 bini aşkın çevrimiçi mecrada yayımlanan 74,8 milyon haberi analiz eden B2Press, dijital basında yer alan haberlerin 2024 özetini açıkladı. Online PR Servisi B2Press’in bu yıl 6. kez hazırladığı Dijital Basın Raporu’na göre, seçimler ve savaşlar yılı olarak tarihe geçen 2024’te, Türkiye’nin gündeminde ekonomi, adalet ve deprem vardı.

Yapay zeka, kripto para ve sürdürülebilirlik ise 2024’te adeta sürpriz yaparak en çok haber yapılan ilk 10 konu arasına girdi. İlk 20’ye son 2 sıradan dahil olan iki konu ise karamsar gündem içinde yüzleri güldürdü: Türkiye’nin tarihindeki en iyi derecelerden birini kaydettiği Avrupa Futbol Şampiyonası 19’uncu, ülkemizdeki teknoloji ve inovasyon ekosistemini güçlendiren Teknofest ise en çok haber yapılanlar arasında 20’inci sırada yer aldı.

2024’te en çok haber yapılan ilk 20 konu

2024 yılında politik gelişmeler ve ekonomik kriz, Türkiye’nin gündeminden düşmedi. Hamas’ın yaptığı bir saldırıyla başlayıp 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden ve 50 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği İsrail-Filistin Savaşı, geçtiğimiz yıla kıyasla iki sıra yükselerek 2024’te 1.804.798 haberle dijital basında en çok konuşulan olay oldu.

Yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart’ta gerçekleştirilen Türkiye Seçimleri, 1.623.396 haberle bu yılın “en”lerinde ikinci sıraya yerleşti. Ekonominin en önemli gündem maddelerinden biri olan faiz ve enflasyon konusundaki gelişmeler ise 1.244.098 haberle 2024’te dijital basında en çok haber yapılan olaylar arasında üçüncü sırada konumlandı.

Online PR Servisi B2Press’in geçtiğimiz yıl hazırladığı rapora göre, en çok konuşulan konuların ilk sırasında 2.207.650 haberle 6 Şubat depremleri yer almıştı. Onu 1.085.992 haberle Genel Seçimler ve 642.622 haberle Filistin - İsrail Savaşı takip etmişti.

İsrail-Filistin Savaşı: 7 Ekim 2023’te Hamas’ın yaptığı saldırıyla yeniden başlayan İsrail - Filistin Savaşı, bu yıl 1.804.798 haberle dijital basında en çok konuşulan konu oldu. 2023’te ise 642.622 haberle üçüncü sırada konumlanmıştı.

Türkiye Seçimleri: 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçim hakkında 2024’te dijital basında 1.623.396 haber yayımlandı.

Faiz ve enflasyon: Küresel ekonomik dalgalanmaların yaşandığı 2024’te Türkiye ve dünya genelinde faiz ve enflasyon, en kritik başlıklar arasında yer alıyor. Basının da radarındaki bu konu hakkında yıl boyunca 1.244.098 haber yayımlandı.

Emekliler: EYT’nin (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yanı sıra, maaşlarıyla gündeme gelen emekliler, dijital basında sıkça yer buldu. 2024 boyunca emekliler hakkında 849.492 haber yapıldı.

Yapay zeka: 2024, yapay zeka alanında önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Yapay zeka destekli araçlar pek çok sektörde verimlilik ve inovasyonu artırırken, karmaşık sorunlara daha hızlı ve etkili yanıtlar sunmaya başladı. Yıl boyunca yapay zeka hakkında toplam 789.048 haber yayımlandı.

2024’te hakkında en çok haber yapılan siyasi liderler

Hızla dönüşen dünyada, siyasi liderlerin sözleri ve eylemleri, bu yıl da dikkatleri üzerine çekti. Konu olduğu haberler 2023’e göre azalsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yine listenin ilk sırasında yer aldı. Cumhurbaşkanı hakkında bu yıl 1.832.678 haber yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel %238 gibi rekor bir artış ve 600.704 haberle listeye ikinci sıradan girdi. Önceki yıl 6. sırada yer alan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakkındaki haberler 2,5 kattan fazla artarak onu 3.’lüğe taşıdı. Dijital Basın Raporu 2023’te üçüncü olarak konumlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu %5 artışa rağmen 4.’lüğe gerilerken, geçen yılın listesine son sıradan giren Mehmet Şimşek ikiye katlanan haberleriyle 5. oldu.

B2Press’in 2023 raporuna göre, Recep Tayyip Erdoğan, hakkında yapılan 2.166.720 haberle yine birinci sırada yer almıştı. Onu 885.956 haberle Kemal Kılıçdaroğlu 366.174 haberle Ekrem İmamoğlu takip etmişti.

Unutulanlar da var!

2023'ün gündem çarkında hızla dönen olaylar ve kişiler, dijital çağın sınavından geçti. Kimileri anlık bir parıltı gibi kaybolurken, kimileri de hafızalarda derin izler bıraktı. 6 Şubat Depremleri, unutulanlar listesinde olsa da 700 bini aşkın haberle en çok konu edilenler listesinde 6. sırada yer alıyor.

Raporun tamamını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.