99 Milyon Yıllık Kehribar İçinde Dinozor Fosili Bulundu

Araştırmacılar, Myanmar'da dünyanın en küçüğü sayılabilecek bir dinozor fosili buldular. 99 milyon yıllık bir kehribarın içerisinde bulunan fosil, bu dinozor türünün arı sinek kuşlarına benzediğini gösteriyor.

Arkeologlar, Myanmar'da 99 milyon yıllık bir kehribarın içerisinde bugüne kadar daha küçüğü görülmemiş bir dinozor fosili buldular. Bulunan fosil, sadece 14 milimetrelik kafa tası olan bir dinozora ait. Bilim insanları bu dinozorun, bilinen en küçük kanatlı olan arı sinek kuşlarına yakın ölçülerde olduğunu ifade ediyorlar.

Bilim insanları, bu dinozoun yeni bir tür olduğuna karar vererek, bu fosile ait dinozor türünü "Oculudentavis khaungraae" olarak isimlendirdiler. Bilim insanları, geçmiş dönemlerde tespit ettikleri en küçük dinozor türlerinin yüzlerce gram ağırlığında olduğunu ifade ederken, yeni türün bundan çok daha küçük olabileceğini belirtiyorlar. Yapılan açıklamalara göre bu dinozorun benzeri olan arı sinek kuşları sadece 2 gram ağırlığında.

Buldukları fosille ilgili araştırmalar yapan bilim insanları, bu dinozor türünde yaklaşık 100 adet diş bulunduğunu tespit ettiler. Fosilin çok iyi korunduğunu ifade eden uzmanlar, bazı kertenkele türlerinde görülen göz kemiği yapısının Oculudentavis khaungraae'de de bulunduğunu ve bu durumun fazlasıyla şaşırtıcı olduğunu söylüyorlar.

Bilim insanları, buldukları bu fosilin fazlasıyla önemli olduğunu, çünkü dinozorlarla ilgili hala pek çok şeyin bilinmediğini ifade ediyorlar. Fosil üzerinde incelemelerde bulunan Çin Bilimler Akademisi'nden Prof. Jingmai O'Connor, bu fosilin bugüne kadar gördüğü en ilginç örnek olduğunu ifade ediyor.