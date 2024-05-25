Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB), ChatGPT'nin ne kadar güvenilir olduğu konusundaki çekincelerini paylaştı.

Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB), OpenAI'ın popüler yapay zekâ modeli ChatGPT hakkında açıklamalarda bulundu. Cuma günü yayımlanan rapora göre EDPB, firmanın şeffaflık konusunda attığı adımların ve veri doğruluğu konusundaki çalışmalarının yetersiz olduğunu açıkladı. EDPB ekibi, OpenAI'ın çalışmalarının faydalı olduğunu ancak daha firmanın daha fazla çalışması gerektiğini belirtti.

Özellikle İtalya'da ChatGPT kullanımı ile ilgili olarak artan şüphelerin ardından Avrupa Birliği yetkilileri harekete geçmişti. Devam eden yerel incelemelere rağmen raporun detayları paylaşılmadı. Öte yandan raporda yer alan noktalar, yetkililerin genel görüşlerini yansıtıyor gibi gözüküyor.

ChatGPT, önyargılı ve hatalı cevaplar verebiliyor

Avrupa Birliği için verilerin doğru olması büyük önem taşıyor. Veri koruma programlarının temelinde de verilerin doğru olması yatıyor. Rapora göre ChatGPT'nin sistemi önyargılı ya da hatalı sonuçlar verebiliyor. Ayrıca raporda kullanıcıların, ChatGPT'den gelen cevapları sorgulamadan doğru kabul edebildiklerinin de altı çiziliyor. Kullanıcılar, karşılarına çıkan sonuçların doğruluğunu araştırmıyor.

İtalya, Nisan 2023'te ChatGPT kullanımını mahremiyet çekinceleri nedeniyle yasaklamıştı. Daha sonra OpenAI'ın ülkenin yasalarına uygun olduklarını kanıtlamasının ardından ChatGPT yeniden kullanıma açılmıştı. İtalya, sohbet botunu devre dışı bırakan ilk batılı ülke olmuştu.

Sonuç olarak Avrupa Veri Koruma Kurulu, ChaGPT'nin AB veri doğruluğu standartlarına uygunluğu konusunda endişelerini dile getirirken, ChatGPT çıktılarının doğruluğunun sağlanması ve bireylerin verilerinin korunması için OpenAI'ın daha çok çalışması gerektiğini de belirtti.