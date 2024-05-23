Microsoft'un arama motoru Bing çöktü, çökerken yanında API'sini de götürdüğü için popüler yapay zekâ araçları internetsiz kaldı.

Microsoft'un çok şeyler beklediği ve kullanılması için insanları ikna etmeye uğraştığı arama motoru Bing çöktü. Bing'de yaşanan çöküş ilk başta arama motorunun sonuç bulamamasıyla, sonrasında da sonuçları çok yavaş getirmesiyle kendini göstermişti. Öte yandan arama motorunun başka programlar tarafından kullanılmasını da sağlayan API'sinde de sorun olduğu ortaya çıktı.

Bu sorun ile birlikte, internete erişebilmek ve taramalar yapabilmek için Bing'in uygulama programlanabilir arayüz (API) hizmetlerini kullanan ChatGPT, Microsoft Copilot gibi yapay zekâlar ve DuckDuckGo, Ecoisa gibi alternatif arama motorları da devre dışı kaldı. ChatGPT'nin ücretli aboneleri de internette bir şey aramak istediklerinde sorunla karşılaştı.

Bing'in internetteki rolü artıyor

Her ne kadar bireysel kullanıcıların arama motoru tercihi büyük oranda Google'dan yana olsa da, kurumsal açıdan baktığımız zaman Bing'in önemli avantajları olduğunu görüyoruz. Özellikle yapay zekâ ile entegrasyonu, Microsoft'un arama motoruna önemli bir avantaj sağlıyor. Diğer yandan da çok sayıda teknolojinin birkaç şirketin eline bakması bu tür sorunları ortaya çıkarabiliyor.

Microsoft şu an için yaşanan sorunla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Sorunun hem küresel ölçekli olması hem de son dönemde desteklenen teknolojileri etkilemesi elbette Microsoft'u sorunu bir an önce çözmek üzere harekete geçirmiştir. Bakalım bu sorun ne kadar sürede çözülecek.