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ABD’de 8 Eyalet, OpenAI’a Dava Açtı: “Çocuklar İçin Hiç Güvenli Değil!”

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ABD’de 8 eyalet, ChatGPT’nin çocuklar için hiç güvenli olmadığını belirterek OpenAI’a davalar açtı.

ABD’de 8 Eyalet, OpenAI’a Dava Açtı: “Çocuklar İçin Hiç Güvenli Değil!”
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ dünyasının en büyük oyuncularından biri olan OpenAI, Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bir hukuki baskı altına girdi. Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre .Iowa, Kansas, Nebraska, West Virginia, Arkansas, Arizona, Idaho ve Montana olmak üzere toplamda 8 eyalet, şirkete karşı birbirinden bağımsız ancak benzer suçlamalar içeren davalar açtı.

Eyalet yöneticileri, OpenAI’ın ChatGPT’yi geliştirirken güvenliği ikinci plana atarak şirket kârını önceliklendirdiğini öne sürüyor.

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ABD’de 8 Eyalet, OpenAI’a Dava Açtı: “Çocuklar İçin Hiç Güvenli Değil!”
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ChatGPT’nin çocuklar için güvenli olmadığı söyleniyor

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Açılan toplu davaların temelinde, yerel tüketici koruma yasalarının ihlal edildiği iddiası yatıyor. Eyaletler, OpenAI'ın tüketicileri ve özellikle genç kullanıcıları ChatGPT'nin olası risklerine karşı yeterince uyarmadığını savunuyor. Sunulan mahkeme dilekçelerinde, yapay zekâ botunun gençlerin ve yetişkinlerin intiharına veya ölümüne zemin hazırladığı iddiasıyla aileler tarafından açılmış bireysel davalara da atıfta bulunuluyor.

Suçlama metinlerinde, OpenAI’ın ChatGPT’yi "güvenli ve gençlere uygun, önceliği emniyet olan bir araç" şeklinde pazarladığı ancak gerçekte durumun tam tersi olduğu iddia ediliyor. Eyalet savcıları, platformun hassas ve savunmasız kullanıcı grupları için tehlike arz ettiğini savunuyor.

Dava dilekçelerinde yer alan ifadelere göre sohbet botu; kullanıcıların eleştirel düşünme becerilerini zayıflatmakla, paranoya ve sanrıları teşvik etmekle, hayati tehlike yaratabilecek tıbbi tavsiyeler vermekle ve sağlıksız davranış biçimleriyle ilişkileri desteklemekle suçlanıyor. Ayrıca platformun, çocukların kişisel verilerini izinsiz topladığı ve reşit olmayan kullanıcıların sisteme erişimini engellemek adına yeterli adımları atmadığı ileri sürülüyor.

Dava kapsamında en sert açıklamalardan biri Arizona eyaletinden geldi. Arizona’nın mahkemeye sunduğu dilekçede, OpenAI’ın kuruluş felsefesinden koptuğu vurgulandı. Söz konusu metinde, OpenAI’ın emniyete öncelik veren kamu yararına odaklı bir kar amacı gütmeyen kuruluş yapısından, temel güvenlik önlemlerini bir kenara iten ve ne pahasına olursa olsun kâr etmeyi hedefleyen bir ibret hikayesine dönüştüğü ifade edildi.

OpenAI’dan yanıt da geldi

Buna karşılık OpenAI kanadından yanıt gecikmedi. Şirket sözcüsü Drew Pusateri tarafından yapılan açıklamada, ChatGPT içerisinde yaşa özel, sektörün en iyi koruma mekanizmalarının inşa edildiği savunuldu. Pusateri, hiçbir sistemin kusursuz olamayacağını belirterek; ebeveyn kontrolleri, mola hatırlatıcıları ve yaşa uygun model kısıtlamaları gibi mevcut önlemleri uzmanlarla çalışarak daha da geliştireceklerini ifade etti.

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