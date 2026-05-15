Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

ABD'nin Yeni Hayalet Bombardıman Uçağı, 180 Günlük Testi Sadece 73 Günde Tamamladı!

ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilen hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider, 180 günlük test sürecini yalnızca 73 günde tamamlamayı başardı.

ABD'nin Yeni Hayalet Bombardıman Uçağı, 180 Günlük Testi Sadece 73 Günde Tamamladı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Savunma sanayi deyince akla gelen ilk ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri. ABD’nin sürekli yeni teknolojiler geliştirdiğini görüyorduk. Uçaklar da bunlardan biriydi. Öyle ki ülkede bir süredir B-21 Raider ismi verilen yeni nesil hayalet bombardıman uçağı geliştiriliyordu.

B-21 Raider uçağının testleri bir süredir devam ediyordu. Geçtiğimiz günlerde ise uçağı geliştiren savunma şirketi Northtrop Grumman’dan açıklama geldi. Firma, hayalet bombardıman uçağının testlerini çok hızlı bir şekilde tamamladığını ifade etti.

İçerikten Görseller

ABD'nin Yeni Hayalet Bombardıman Uçağı, 180 Günlük Testi Sadece 73 Günde Tamamladı!
a1
b1

180 günlük testi 73 günde tamamladı

a1

Northtrop Grumman tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Hava Kuvvetleri ile birlikte uçağın testleri gerçekleştirildi. Dikkat çeken kısım ies B-21 Raider’ın 180 günlük test sürecini yalnızca 73 gün içinde tamamlamayı başarması. Firma, testlerde görevlerin yarısının başarıyla gerçekleştiğini belirtirken böylece 11,8 milyar doların güvence altına alındığını aktardı. Normalde bu tarz uçakların testleri teknik nedenler başta olmak üzere farklı sebeplerden dolayı uzayabiliyor. Bu yüzden B-21 Raider’ın 73 günde tamamlaması önemli bir başarı.

b1

ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilen B-21 Raider uçağı, gizlilik konusunda çağ atlatacak bir uçak olarak görülüyor. Yüksek tehditli ortamlarda görev yapmak üzere tasarlanan ve “neredeyse görünmez” olarak nitelendirilen uçak, yeni nesil yüzey kaplamalarına ve uçan kanat tasarımına sahip. Hem konvansiyonel hem de nükleer mühimmat taşıyabilecek. Sadece bombardıman değil, aynı zamanda elektronik saldırı, istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinde de kullanılabilecek. Çok uzun menzilli olmasıyla dikkat çeken uçak, saatte 850 km hıza çıkabiliyor. 16 metre uzunluğunda olduğunu belirtelim.

Sektörel Haberler ve İçerikler Kategorisinde En Çok Okunanlar

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Rekabet Kurumu, Yazıcı ve Fotokopi Sektörüne Milyonluk Ceza Verdi

Rekabet Kurumu, Yazıcı ve Fotokopi Sektörüne Milyonluk Ceza Verdi

İsveç Otomotiv Devi Türkiye'den Ayrılıyor: 2 Bini Aşkın Çalışan İşten Çıkarılacak!

İsveç Otomotiv Devi Türkiye'den Ayrılıyor: 2 Bini Aşkın Çalışan İşten Çıkarılacak!

Yerli PCX125 Sahnede: Mayıs 2026 Honda Sıfır Motor Fiyatları!

Yerli PCX125 Sahnede: Mayıs 2026 Honda Sıfır Motor Fiyatları!

NVIDIA CEO’sundan Yeni Üniversite Mezunlarına Yapay Zekâ Tavsiyesi

NVIDIA CEO’sundan Yeni Üniversite Mezunlarına Yapay Zekâ Tavsiyesi

Togg, Tesla'nın 10 Yılda Başardığını Şimdiden Başardı: Kaç Para Kâr Ettiği Ortaya Çıktı

Togg, Tesla'nın 10 Yılda Başardığını Şimdiden Başardı: Kaç Para Kâr Ettiği Ortaya Çıktı

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com