ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilen hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider, 180 günlük test sürecini yalnızca 73 günde tamamlamayı başardı.

Savunma sanayi deyince akla gelen ilk ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri. ABD’nin sürekli yeni teknolojiler geliştirdiğini görüyorduk. Uçaklar da bunlardan biriydi. Öyle ki ülkede bir süredir B-21 Raider ismi verilen yeni nesil hayalet bombardıman uçağı geliştiriliyordu.

B-21 Raider uçağının testleri bir süredir devam ediyordu. Geçtiğimiz günlerde ise uçağı geliştiren savunma şirketi Northtrop Grumman’dan açıklama geldi. Firma, hayalet bombardıman uçağının testlerini çok hızlı bir şekilde tamamladığını ifade etti.

180 günlük testi 73 günde tamamladı

Northtrop Grumman tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Hava Kuvvetleri ile birlikte uçağın testleri gerçekleştirildi. Dikkat çeken kısım ies B-21 Raider’ın 180 günlük test sürecini yalnızca 73 gün içinde tamamlamayı başarması. Firma, testlerde görevlerin yarısının başarıyla gerçekleştiğini belirtirken böylece 11,8 milyar doların güvence altına alındığını aktardı. Normalde bu tarz uçakların testleri teknik nedenler başta olmak üzere farklı sebeplerden dolayı uzayabiliyor. Bu yüzden B-21 Raider’ın 73 günde tamamlaması önemli bir başarı.

ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilen B-21 Raider uçağı, gizlilik konusunda çağ atlatacak bir uçak olarak görülüyor. Yüksek tehditli ortamlarda görev yapmak üzere tasarlanan ve “neredeyse görünmez” olarak nitelendirilen uçak, yeni nesil yüzey kaplamalarına ve uçan kanat tasarımına sahip. Hem konvansiyonel hem de nükleer mühimmat taşıyabilecek. Sadece bombardıman değil, aynı zamanda elektronik saldırı, istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinde de kullanılabilecek. Çok uzun menzilli olmasıyla dikkat çeken uçak, saatte 850 km hıza çıkabiliyor. 16 metre uzunluğunda olduğunu belirtelim.