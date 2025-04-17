ABD, Çin'e yapay zekâ çipi satışlarına kısıtlama getirdi. NVIDIA, bu karar hakkında açıklama yaparken 5,5 milyar dolar zarara uğrayacağını aktardı.

Son zamanlarda tüm dünyanın gündeminde ABD’nin uygulamaya soktuğu gümrük vergileri vardı. En büyük baskı da Çin’e yapılıyordu. Aynı şekilde ABD’den gelen vergilere karşı Çin’den de karşı hamle gelmiş, iki ülke arasındaki bu durum iyice bir ticaret savaşına dönüşmüştü.

Dün ise ABD’den yeni bir karar geldi. Trump hükûmeti, Çin’e yapay zekâ çiplerinin satışını durdurduğunu açıkladı. Bu durum, en çok dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan NVIDIA’yı etkileyecek.

5,5 milyar dolar kaybetmesi beklenen NVIDIA, karara “harfiyen” uyacağını söylüyor

Yeni çip satışı kısıtlamalarının ardından NVIDIA’nın nasıl bir yaklaşım sergileyeceği merak ediliyordu. Şirket, konuya dair yaptığı açıklamada ABD hükûmetinin çipleri nerede satabileceklerine dair kararına “harfiyen” uyacaklarını belirtti.

NVIDIA, dün bir açıklama yaparak yeni karar nedeniyle H20 çipi siparişlerini iptal ettiğini belirtmiş ve bu yüzden 5,5 milyar dolar civarında zarar edebileceğini aktarmıştı. O açıklamada, artık bu çipi Çin’e satmak için “özel bir lisans” gerektiği ve artık her yapay zekâ çipinin istendiği gibi gönderilemediği ifade edilmişti.

ABD hükûmeti Çin’i bir ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğü için böyle bir karar aldı. Yetkililer, NVIDIA’ya konuya ilişkin yaptıkları açıklamada ürünlerin Çin’de süper bilgisayar yapmak için kullanılabileceğine dair endişeleri olduğunu ve bu yüzden ciddi risk oluşturduğunu aktarmışlar.

Bu kararın ardından NVIDIA’nın hisselerinde düşüş yaşandı. %7 civarında düşüş yaşayan hisse, bu haberin yazıldığı sırada 104,49 dolardan işlem görüyor.