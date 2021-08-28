ABD, COVID-19'un Biyolojik Silah Olduğuna İnanmıyor

ABD başkanı Joe Biden'ın isteği üzerine başlatılan 90 günlük COVID-19 çalışması kapsamında hazırlanan raporun bir kısmı istihbarat ajansları tarafından paylaşıldı. Ajansların hazırladığı rapora göre ABD istihbaratında hiçbir ajans, COVID-19'un biyolojik bir silah olarak geliştirildiğine inanmıyor.

Pandemiyi hayatımıza sokan ve yaşam tarzımız konusunda oldukça köklü değişikliklere gitmemize sebep olan korona virüsün kökenini bulmak adına yapılan çalışmalar son hızla devam ettirilmekte. Amerika Birleşik Devletleri başkanı Joe Biden da virüsün kökenini bulmak adına ABD istihbaratından bir çalışma yürütülmesini istemişti. Şimdiyse ABD istihbarat ajansları, söz konusu konuda hazırladıkları raporun bir kısmını kamuoyu ile paylaştı.

Paylaşılan bu rapora göre istihbarat ajansları hala ortak bir sonuca varabilmiş değil. Aralarında, az sayıda olsa da virüsün hayvandan insana geçtiğine inanmayanlar bulunuyor. Bunun yanında bir ajans, rapora göre ilk insan enfeksiyonunun laboratuvarda başladığına orta derecede ikna olmuş durumda. İçinde Çin’in de bulunduğu açıklamalara gelin birlikte bakalım.

Çin’in çalışmalara katılmaması, COVID-19’un kökenine dair yapılan araştırmalarda en büyük engel:

Söz konusu raporun hazırlanması için 90 gün boyunca incelemeler yapıldı. Bu incelemelerin sonunda Biden’a sunulan raporda, ABD İstihbarat Topluluğu’nun 4 üyesinin, virüsün hayvandan insana geçtiğine pek de inanmadığı görüldü. Beşinci bir ajansın ise ilk insan enfeksiyonunun laboratuvarda başladığına orta derecede ikna olduğu belirtildi.

Raporda ajanslardan hiçbirinin söz konusu virüsün biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanmadığı vurgulandı.

Bunun dışında Biden, yaptığı açıklamalarda Çin’in virüsün kökenine dair yürütülen çalışmalarda tam koordinasyona geçmemesinin önlerindeki en büyük engel olduğunu söyledi.

Virüsün etkisi hem ülkemizde hem de dünyada devam etmekte. Maske kullanımı ve aşılamaların hızlanmasıyla pandeminin başlarındaki gibi evlere kapanmış olmasak da rahatlamak için doğru bir zamanda olmadığımız açık.