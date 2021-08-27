Trabzon'da COVID-19 Hasta Sayısında Yüzde Bin Elli Artış

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, 20 Temmuz ila 19 Ağustos tarihleri arasında COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda tutulan hasta sayısında yüzde bin elli artış yaşandığını açıkladı.

Uzun bir süredir COVID-19 vakalarında artış yaşanan Trabzon'dan korkutucu bir tablo geldi. Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranlarında ciddi artışlar olduğunu belirtirken, entübe hasta sayısında %950 artış yaşandığını açıkladı.

Usta'nın yapmış olduğu açıklamaya göre 20 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında COVID-19 hasta sayısı %621, yoğun bakımda yatan hasta sayısı %1050 artış gösterdi. Usta, gün geçtikçe artan yoğun bakım hasta sayısı yüzünden bazı durumlarda hem mekan hem de iş yükü olarak ciddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

"Sınırsız bir güç, sınırsız bir mekân bulmak imkânsız. Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor"

Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta, COVID-19 yüzünden yoğun bakıma muhtaç kalan insanlar için normal yoğun bakım alanlarını COVID-19 alanlarına çevirmek zorunda kaldıklarını, yeni alanlar açılmasaydı yoğun bakım doluluk oranının bugüne kadar çoktan %100'ü aşacağını belirtti.

Böyle giderse sınırsız bir güç ve mekan bulmanın imkansız olduğunu belirten Usta, herkesin üzerinde düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini dile getirerek, Trabzon'daki insanların tedbirli olmasına yönelik çağrıda bulundu.

Usta, artan COVID-19 yoğun bakım hastalarına yönelik şu açıklamalarda bulundu; "20 Temmuz’da 6 tane yatan hastamız varken 19 Ağustos'ta sayı 69’a çıktı. Ciddi bir artış söz konusu. Biz vakalardaki artış sayılarına göre diğer hastaların yoğun bakım ünitelerini ihtiyaç halinde kısıtlayarak Covid-19'a çeviriyoruz. Şu an yüzde 70 civarında Covid-19'da doluluğumuz söz konusu. İhtiyaç halinde yoğun bakım için kullanacağımız alanları arttırarak bu sayıyı aşağıya çektik. Eğer yeni alanlar açmış olmasaydık doluluk oranı yüzde yüzünde üzerinde olacaktı.

Toplam Covid-19 ve diğer yoğun bakımlar olarak bakıldığında yüzde 50’lik bir doluluk söz konusu. Yoğun bakımlar gün geçtikçe doluyor. Farklı mekânlarla yoğun bakım ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz”