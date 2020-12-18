ABD, Moderna'nın Koronavirüs Aşısı İçin Yeşil Işık Yaktı

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Bağımsız Uzmanlar Kurulu, etkisi kanıtlanmış olan Moderna aşının kullanılmasının güvenilir olduğunu açıkladı. FDA, aşıyı resmi olarak onayladıktan sonra ülkede milyonlarca doz aşı dağıtıma çıkacak.

Her gün yüz binlerce Covid-19 vakası tespit edilen ABD, son derece kötü günlerden geçiyor. Bu nedenle ABD, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına onay veren ilk ülkelerden biri olmuştu. Aşıya olan ihtiyaç gittikçe artıyor ve ABD, son olarak Moderna’nın geliştirmiş olduğu Covid-19 aşısına da yeşil ışık yaktı.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Danışman Kurulu, geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdi. Kurul, toplantının ardından Moderna aşısının güvenilir olduğunu açıklayarak bir an önce aşı uygulamalarına başlanması gerektiğini belirtti. Moderna, resmi onaydan geçtiği takdirde Pfizer ve BioNTech aşısından sonra ABD’den onay alan ikinci aşı olacak.

FDA, Moderna aşısının bir an önce kullanılmasını tavsiye ediyor

Milyonlarca vakanın görüldüğü ABD’de aşıya olan ihtiyaç en üst seviyelere çıkmış durumda. ABD, Pfizer ve BioNTech’in geliştirmiş olduğu Covid-19 aşısını, FDA onayından geçmesinin ardından hızlı bir şekilde uygulamaya başlamıştı. Şimdilerde ise FDA’nın Moderna tarafından geliştirilen ilaca onay vermesi bekleniyor.

FDA Danışman Kurulu, %94,2 etkili olduğu açıklanan Moderna aşısının kullanılmasını tavsiye ederek, bir an önce uygulamalara başlanması gerektiğini açıkladı. FDA tarafından resmi olarak onay verildikten sonra, 5,9 milyon doz aşının ABD’de dağıtıma çıkması bekleniyor.