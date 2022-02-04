ABD, güney sınırını korumak için robot köpekler kullanacağını açıkladı. Bir süredir test edilen köpeklerin başarılı olması, bu kararın alınmasını sağladı. ABD'nin sınırları, Ghost Robotics isimli şirketin robot köpekleriyle korunacak.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, oldukça radikal bir karar aldığını açıkladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, ülkenin güney sırının bir süredir robot köpeklerle korunduğu, bugüne dek yapılan testlerin başarılı olduğu ifade edildi. Alınan yeni karara göre sınırdaki robot köpeklerin sayısı artırılacak ve testler, daha geniş kapsamda sürdürülecek.

ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre ülkenin güney sınırı, insan ve hayvanların hayatlarını sürdürebilmesi için pek de uygun değil. Özellikle de yüksek sıcaklıklardan dem vuran bakanlık yetkilileri, yaptıkları çalışmalar sonucunda robot köpeklerin bölge için daha uygun olduğu sonucuna ulaştılar. Robot köpeklerin ne kadar etkili olacağını zaman gösterecek.

ABD sınırında kullanılacak robot köpekler şöyle görünüyor

ABD'nin güney sınırına yerleştireceği robot köpekler, Boston Dynamics'in sıkı rakiplerinden olan Ghost Robotics tarafından üretildi. Dört ayaklı yapıya sahip olan köpekler, sahip oldukları termal ve gece görüş kameraları ile düşman unsurlarını rahatlıkla tespit edebiliyorlar. Otonom olarak kullanılabildiği gibi uzaktan kontrolle de yönetilebilen robot köpekler, tek şarj ile 12 kilometre civarında yol alabiliyorlar. Ghost Robotics, silahlı robot prototipleri tanıtmış olsa da ABD sınırlarında kullanılacak modellerde silah olup olmayacağı tam olarak bilinmiyor.

ABD, sınıra yerleştireceği robot köpeklerle daha çok gözlem yapacak. Bu çalışmalar sayesinde sınırda izinsiz geçişler olup olmadığından emin olunacak. Ayrıca bölgede bulunan ve düşman unsuru tarafından kullanılma potansiyeline sahip olan mağara ve konut gibi yerler de bu robotlarla kontrol edilecek. Yetkililer, robot köpeklerin bazı eksikleri olduğunu kabul ediyor olsalar da süreç içerisinde yapılacak çalışmalar, bu köpeklerin mükemmel hale gelmesini sağlayabilir.

Dürüst olmak gerekirse robot köpekler, hareket kabiliyetleri açısından yeterince iyi değil. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye'nin son yıllarda aktif olarak kullandığı insansız hava araçları, sınır güvenliği için diğer tüm seçeneklerden çok daha iyi...