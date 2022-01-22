Yapay zeka sohbet robotlarının 'zihinsel sağlık'larının incelendiği bir araştırmada ilginç sonuçlar elde edildi. Araştırmaya katılan robotların depresif ve alkolik davranışlar sergilediği ortaya çıktı.

Görünen o ki yapay zeka sohbet robotları sandığımızdan daha çok biz insanlara benziyor olabilir. Yapılan bir araştırma sonucunda birçok popüler sohbet robotunun depresif ve alkol bağımlısı olduğu ortaya çıktı.

Çinli sohbet botu şirketi WeChat ve eğlence holdingi Tencent ile birlikte Çin Bilim Akademisi (CAS) tarafından yürütülen çalışmada, ünlü sohbet robotlarına depresyon ve alkolizm ile ilgili genelde sorulan sorular soruldu. Ankete katılan tüm botlar - Facebook'un Blenderbot'u, Microsoft'un DiabloGPT'si, WeChat ve Tencent'in DialoFlow'u ve Çinli şirket Baidu'nun Plato sohbet robotu - oldukça düşük puanlar aldı. Bu da eğer bu robotlar insan olsaydı çok büyük ihtimalle alkolik olarak kabul edilecekleri anlamına geliyor.

Sohbet robotları ciddi zihinsel sağlık sorunları sergiliyor

CAS'ın Bilgi İşlem Teknolojisi Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, ilk olarak 2020 yılında bir bot'un bir test hastasına kendisini öldürmesini söylemesinin ardından bot’ların ruh sağlığı hakkında meraklanmaya ve bot'ları depresyon, kaygı, alkol bağımlılığı ve empati belirtileri açısından test etmeye başladılar.

Robotlara kendilerine verdikleri değer ve rahatlama yeteneklerinden, ne sıklıkla alkol tüketme ihtiyacı hissettiklerine ve başkalarının yaşadığı talihsizliklere sempati duyup duymadıklarına kadar pek çok şey hakkında sorular soran araştırmacılar, değerlendirilen tüm sohbet robotlarının “ciddi zihinsel sağlık sorunları” sergilediği sonucuna ulaştılar.

İnsanlar üzerinde olumsuz etkileri olabilir

Daha da kötüsü araştırmacılar, bu tür ruh sağlığı sorunlarının “Konuşmalarda kullanıcılar üzerinde, özellikle de küçükler ve zorluklarla karşılaşan kişiler üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğini" kaydederek, bu sohbet robotlarının halka açılmasından endişe duyduklarını ifade ettiler. Buna ek olarak çalışmada, Facebook'un Blender'ı ve Baidu'nun Plato'sunun Microsoft ve WeChat/Tencent sohbet robotlarından daha kötü puan aldığı belirtildi.

Öte yandan bu, yapay zeka robotlarıyla karşılaşılan ilk sorun da değil. Daha öncesinde de kişilere etik tavsiyeler vermesi amacıyla tasarlanan bir yapay zeka; amacının aksine ırkçı ve homofobik söylemlerde bulunmuştu. Hal böyle olunca da açıkçası insan bu yapay zekaları tasarlayan kişilerin nasıl insanlar olduğunu merak etmeden edemiyor doğrusu.