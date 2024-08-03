ABD Adalet Bakanlığı, TikTok'a ciddi suçlamalarla dava açtı. Davada, platformun ebeveynlerin izni almadan çocukların verilerini topladığı iddia edildi.

Devrim yaratan kısa video formatıyla dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan TikTok’un başı, son zamanlarda ABD ile dertteydi. Öyle ki hükûmet, yakın zamanda platformun ulusal güvenlik endişesi nedeniyle yasaklanması kararını imzalamıştı. Bunun gerçekleşmemesi için ise 9 ay içinde TikTok’un ABD’de çatı şirketi ByteDance’ten ayrılıp başka şirkete satılması gerekiyordu.

Bu konudaki tartışmalar devam ederken ülkeden platforma yeni bir darbe geldi. ABD Adalet Bakanlığı, TikTok’un çocukları korumaya yönelik yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

Ebeveynlerden izin almadan çocukların verilerini topladığı iddia ediliyor

Bakanlık, TikTok’un 13 yaş altı çocukların ebeveyn izni olmadan hesap açmasına izin verdiğini belirtirken onların verilerini topladığını öne sürdü. Bunun da ABD’deki çocukların gizliliğini koruma yasasını ihlal ettiğini belirtti.

Platformun, “Çocuk Modu” aracılığıyla çocukların platforma bilerek girmesine izin verdiği, bilgilerini topladığı aktarıldı. Hatta ebeveynlerin isteğine rağmen çocukların hesaplarını silmemekle bile suçlandı. Bunun dışında şirketin yaş sınırlama yöntemlerinin yetersiz olduğu ve çocukları koruyamadığı da eklendi.

Çocuk Modu, 13 yaş ve altı bir çocuk yaşıyla birlikte kayıt olduğunda kişisel bilgi içermeyen bir kullanıcı adı istiyor ve bu modda bir hesap oluşturuyor. Ancak uygulama, bu konuda ebeveynleri bilgilendirmiyor ve onların onayını almıyor. Çocukların bu modda video yükleyemediğini ancak izleyebildiğini belirtelim. Bakanlığı iddiası ise IP adresleri de dahil çocuklar hakkında bazı kişisel bilgilerin TikTok tarafından toplandığı.

TikTok Sözcüsü Alex Haurek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada iddialara karşı çıktı ve çoğunun “gerçek dışı veya çözülmüş sorunlar” olduğunu belirtti. Çocukları koruma konusunda sürekli çalışmalar yaptıklarını da ekledi. TikTok böyle dese de bakanlık suçlamalarında çok ciddi. Davanın nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek.