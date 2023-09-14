ABD hükümet yetkilileri ile teknoloji şirketlerinin CEO'ları, yapay zekâya yönelik yasa tasarısı için bir araya geldiler. Mark Zuckerberg ile Elon Musk'ın da katıldığı toplantıların devamı gelecek gibi görünüyor.

ABD hükümeti bir süredir yapay zekâ teknolojileriyle ilgili gelişmelere odaklanmış durumda. Hükümet yetkilileri, yapay zekânın gelişmesine karşı değiller ancak bunun kontrollü bir şekilde yapılması, sıradan bireylerin risklere karşı korunması gerektiğini savunuyorlar. Aslında teknoloji devleri de benzer bir görüş içerisinde. Hatta geçtiğimiz haftalarda ABD hükümeti ile Google, Microsoft ve OpenAI gibi şirket CEO'larının bir araya geldiklerini ve mutabakata vardıklarını aktarmıştık.

Şimdiyse size yine ABD'de gerçekleştirilen yeni bir toplantıdan bahsedeceğiz. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, OpenAI CEO'su Sam Altman, Microsoft CEO'su Satya Nadella ve Google CEO'su Sundar Pichai gibi isimlerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. New York'taki toplantı, halka kapalı gerçekleştirildi ancak CEO'lar, toplantının öncesi ve sonrasında basın mensuplarıyla konuştular. Yapılan açıklamalar, tarafların yine ortak noktada olduklarını gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte forumda neler konuşulduğuna yakından bakalım.

Forumda tam olarak ne amaçlandı?

ABD'de bir grup milletvekili, yapay zekâ odaklı bir yasa tasarısı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Oldukça kapsayıcı olan bu tasarıda hem yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesi hem de insanların yapay zekânın risklerinden korunması amaçlanıyor. İşte forumun amacı genel olarak söz konusu yasa tasarısının nasıl olması gerektiğine ilişkindi. Milletvekilleri ile teknoloji dünyasının önde gelen isimleri, yasal çerçevenin nasıl olacağına ilişkin görüş bildirdiler.

Kim ne dedi?

Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile başlayalım:

*Birkaç hafta önce kafes dövüşü meselesiyle gündem olan Elon Musk ve Mark Zuckerberg, birbirlerinden uzakta oturdular.

Meta patronu Mark Zuckerberg'e göre yapay zekâ için tanımlanması gereken iki konu var. Bu konular güvenlik ile erişim. Bu bağlamda; oluşturulacak en iyi yasa tasarısının herkesi içermesi gerektiğini anlatan Zuckerberg, akademisyenlerin, endüstri paydaşlarının, siyasetçilerin ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi gerektiğini savundu. Zuckerberg, yasanın dengeli olması gerektiğinin de altını çizdi.

Mark Zuckerberg, yapay zekânın riskleri konusunda insanları koruyacak olan muhatabın hükümet olduğunu da söyledi. Ancak Zuckerberg'e göre milletvekilleri, şu an için bir yasa hazırlamaya uygun değiller. Çünkü Zuckerberg, insanların önce yapay zekâ odaklı teknolojilerle etkileşime girmeleri, gelişen teknolojilerin ne gibi faydalar sunabileceğinin anlaşılması gerektiğini savundu.

Tesla ve X CEO'su Elon Musk ise "hakem" istiyor

CNBC'nin aktardığına göre Elon Musk, forum bitişinde ufak bir açıklama yaptı. Bu açıklamada "Dünyadaki en zeki insanlardan bazıları ile gerçekleştirdiğimiz çok medeni bir tartışmaydı." ifadelerini kullanan Musk, detaya inmedi. Ancak buna gerek de yok çünkü milyarder iş insanının yapay zekâ ile ilgili görüşlerini uzun zamandır biliyoruz. Yapay zekâyı iki ucu keskin bir kılıca benzeten Musk, yasal düzenlemenin çok önemli olduğunu savunuyor.

Elon Musk'a göre yapay zekâ sektörünü yönetecek bir hakem çok önemli. Şirketlerin bu hakeme göre çalışacaklarından bahseden iş insanı, alınacak kararlar ile insanlığa gerçekten faydalı olan teknolojiler geliştirilebileceğini söylüyor. Musk, forumda konuşulanların tarihe geçeceğini belirtti.

OpenAI'den Sam Altman, her zaman olduğu gibi yine hevesli

ChatGPT gibi popüler yapay zekâ araçlarının geliştiricisi OpenAI'nin patronu olan Sam Altman, düzenlemeler konusunda her zaman hevesliydi. Bu durum son toplantıda da sürdü. Hükümetin doğruyu yapmaya çalıştığından emin olduğunu söyleyen OpenAI CEO'su, hızlı adım atma çabasının kendisini etkilediğini söyledi.

Diğer paydaşlar da benzer görüş içerisindeler

Sadece Mark Zuckerberg, Elon Musk ve Sam Altman değil; Google, Microsoft, IBM ve NVIDIA gibi şirketlerin CEO'ları da genel anlamda aynı görüşlere sahipler. Herkes yapay zekâ teknolojilerinin belirli çerçeveler altında geliştirilmesi gerektiğini savunuyor. Buradaki esas mesele, söz konusu düzenlemenin nasıl olacağı. Tarafların bir araya gelerek yapacakları görüşmeler, yasanın oluşmasını sağlayacak.

ABD hükümetinin görüşü

"AI Insight Forum" etkinliğine katılan milletvekilleri, yapay zekâ teknolojileri konusunda yeterince uzman olmadıklarının farkındalar ve bu yüzden de kural koyma noktasında aceleci davranmayacaklarını belirtiyorlar. Benzer etkinliklerin çoğaltılacağını aktaran vekiller, sadece ABD'nin değil pek çok ülkenin ortak bir yapay zekâ yasası istediğini, amaçlarının da aslında bunu başarmak olduğunu vurguluyorlar.