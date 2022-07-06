Bugün Yayınlansa Sosyal Medyanın Diline Düşecek 10 Klip

Ülkemizde son derece garip şarkı ve klipler yer alıyor. Günümüzde çıkış yapsa bir dönem sosyal medyanın dilinden düşmeyecek şarkı ve klipleri listeleyeceğiz. Bu klipler ve şarkıları iki farklı alanda ele alacağız.

Ülkemiz, pek çok açıdan olduğu gibi müzik konusunda da çok zengin bir ülke. 90'lar, 2000'ler derken ülkemizde müzik piyasası her zaman çok hareketli olmuştur. Renkli klipler, anlamlı sözler derken pek çok başarılı şarkılar görüyoruz. Bugün odaklandığımız şey ise bu şarkıların dışında bugün çıksa sosyal medyada bir süre gündemden düşmeyecek klip ve şarkılar olacak.

Biraz geçmişe baktığımızda birbirinden ilginç şarkı ve klipler gördük. Bazı şarkıların kendisi absürtken bazılarının klibi absürt olabiliyordu. Hatta bazılarının şarkısı her ne kadar çok güzel olsa da "bu kliple şarkının ne alakası var" diyeceğimiz tezatlıklarla karşılaşaibliyorduk. Her ne olursa olsun listemizdeki şarkılar bizi başka yerlere götürecektir. Bu içeriğimizi iki ayrı parçaya ayıracağım. İlk parça ünlü sanatçıların yaptığı şarkılar, diğeri ise çok popüler olmasa da bir şeyler denemek isteyen şarkıcılardan oluşacak. Eğer hazırsanız günümüzde çekilse sosyal medyanın diline düşecek kliplere yakından bakalım.

Ünlü sanatçılardan çıkan absürt klip ve şarkılar

Neşe Karaböcek - Yam Yam

Neşe Karaböcek, ülkemizin en sevilen sanatçılarından biri. Herkesin dilinde olan sayısız şarkıya sahip Neşe Karaböcek'in 1992'de çıkardığı bir şarkı var ki diğerlerinden ayrılıyor. Yam Yam isimli şarkı, hem klip hem de sözleriyle fazlasıyla absürt bir şarkı. Yine de o dönemde pek çok insanın bu şarkıyı dinleyerek eğlendiğini söyleyelim.

İbrahim Tatlıses - Dom Dom Kurşunu

Söz ve müziği Aşık Mahzuni Şerif'e ait olan Dom Dom Kurşunu, İbrahim Tatlıses'le akıllara kazınmış bir şarkı. Şarkının kendisinde herhangi bir absürtlük de yer almıyor. Buradaki absürtlük klibi izlediğinizde ortaya çıkıyor. İbrahim Tatlıses'in bir cefeye gelip bakıştığı kadınla bilardo kapışmasını izlediğimiz klip, şarkıyla pek bir bağlantısı olmaması açısından bir miktar absürtlük içeriyor.

Cankan - Yaranamadım

Bir dönemin popüler şarkıcılarından biri de Cankan'dı. Almanya'dan gelen bu iki kişilik şarkı grubu; rap, pop gibi türleri harmanlayarak kendilerine has şarkılar çıkarıyorlardı. Bu şarkılardan biri de "Yaranamadım" şarkısıydı. Çocukluğumuzda severek dinlediğimiz bu şarkının klibi, gerek kostümler gerekse de ortam bakımından bazı farklılıklara sahip.

Mustafa Topaloğlu - Abu Çi Çi

Mustafa Topaloğlu çok renkli sanatçı. Özellikle uzaya ilgisi olan Topaloğlu'nun çok farklı klipleri var. Bu klipler arasında belki de en ilginci Abu Çi Çi klibi. Şarkının kendi içerisinde sunduğu absürtlüğüne ek olarak Matrix havası sunan klip de bir hayli ilginç hissettirecek.

Mahsun Kırmızıgül - Dinle

Yönetmenlik performansıyla beğeni toplayan Mahsun Kırmızıgül, bir dönemin en çok ses getiren şarkıcılarından biriydi. Kırmızıgül'ün Dinle şarkısının ise bunlar arasında çok başka bir yeri var. Şarkının sözleri ve klibi arasında pek bir uyum yok. Dinle şarkısının klibinde farklı ülkelerden kadın dansçılar çılgınlar gibi dans ediyor. Görsel olarak güzel bir klip olsa da hala bazen sorgulamamıza neden oluyor.

İsmail YK - Facebook

Bir döneme damgasını vuran İsmail YK'yı herkes bir dönem çok sevmiştir. YK'nın popüler dönemlerinde çıkan "Facebook" şarkısı ise daha sosyal medyalar bu kadar güçlenmemişken bize bazı sinyaller veriyordu. "İnternet cafeye gittim. Facebook sayfasına girdim. Adımı Çılgın diye verdim." şeklinde giren Facebook şarkısının sözleri dışında klibi de son derece garip. Bembeyaz bir ortamda Facebook'a televizyondan bağlanan İsmail YK, bir dönem "Biz mi yanlış kullanıyoruz acaba?" şeklinde sorular sormamıza neden olmuştu.

Çok ünlü olmayan insanlardan çıkan absürt klip ve şarkılar

Aydın Aydın - Su Sesi

Aslında bu şarkının amacı çok özel. Sözlerinin de bir kısmı fazlasıyla önemli gayeler içeriyor. Ama şarkının bütününe baktığımızda klip ve şarkının yer yer sizi zorlayabileceğini söyleyebiliriz. Her ne olursa olsun şarkının bize anlatmak istediği felsefeyi anlayabildiğimizi de belirtelim.

Bizim Murat - XXL (Fil Diyeti)

Bu şarkının şaka için yapıldığını düşünüyorum, ancak çok da zayıf olmayan biri olarak söyleyebilirim ki günümüzde böyle bir şarkı çıksaydı muhtemelen linç edilirdi. Bazı insanların çektiği kilo sorunu üzerinden dalga geçen şarkı için tek diyebileceğim öznel yorumum iyi ki de bu dönemde yayınmadığı olacaktır.

Kasım Şeren - Aşk Benimle

Aslında sözlerini bir anlasak bir şans vereceğiz, ancak sorun sözleri anlayamamakta başlıyor. Klip ise şarkının cringe yapısını bir üst seviyeye çıkarabiliyor.

Celal Öz - Güzel Yarim Meleğim

Celal Öz abimizin netd müzik YouTube kanalında yayınlanan pek çok şarkı klibi var. Şarkı söylemeyi çok seviyor kendisi ve buna saygı duyuyoruz. Şarkıyı dinlerken bir miktar cringe olabilirsiniz.

Premium XXL Bonus (Açıklamak için ne gerekiyorsa) klip: İsmail Ahıskalı - İyilik Her Zaman Kazanacak

Yaptığım incelemelerde cringe olma seviyesini en çok yukarılara taşıyan, adeta diğerleriyle arasında koca bir uçurum bırakan bir klip keşfettim. İsmail Ahıskalı'nın "İyilik Her Zaman Kazanacak" şarkısı ve klibi olayı bambaşka bir boyuta taşıyor.

Bugün sizlere bugün yayınlansa sosyal medyanın diline düşecek şarkı ve klipleri derledik. Peki sizin bu listeye gider dediğiniz şarkı ve klip önerileriniz var mıdır? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.