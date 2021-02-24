Acun Ilıcalı: Exxen, 1 Ayda 1 Milyon Üye Sayısına Ulaşacak

Tolga Çevik ve Fırat Parlak'ın katılmış olduğu bir televizyon programına telefon ile katılan Acun Ilıcalı, Exxen'in 1 ay içinde 1 milyon aboneye ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Yola “Komedi Dükkanı” olarak başlayan ancak yıllar içerisinde güncellenen formatıyla “Tolgshow” olarak Exxen’de yayın hayatına devam eden popüler komedi programı ile gönüllerde taht kuran Tolga Çevik ve programın “yönetmeni” Fırat Parlak, geçtiğimiz gün Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldular.

Program devam ederken Exxen’in kurucusu olan Acun Ilıcalı da telefon bağlantısı ile katılımda bulundu ve Exxen’in geleceği ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. “Bir hayalle yola çıktık. Şimdiye kadar ki bütün işlerimizde aynı şeyi yaptık. Hayal kurduk, peşinden gittik.” diyen Ilıcalı, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu sefer ki hayalimizde çok iyi gidiyor. Ve bizi çok mutlu ediyor. Allah izin verirse, 1 ay içinde 1 milyon üye sayısına ulaşacağımızı düşünüyorum. Bunda Tolga kardeşimin çok büyük emeği var. Güzel kalbiyle bize inandı. Hayalimize ortak oldu.”

"Exxen'in lokomotifi komedi"

Komedinin televizyon dünyasında ikinci plana atılmasının kendisine ilham olduğunu belirten Ilıcalı, “Hayal ettiğim gibi eğlence dolu bir platformun sahibiyim şu anda. Ve her seyrettiğimde mutlu olmamı sağlayan birileri de Tolga ve Fırat. Bizim konsantrasyonumuz birinci planda komedi.

Diğer kanallarda komedinin geride kalması beni bu anlamda kamçıladı. Çok önemli yıldızlarla komedi olayın girdik. Exxen'in bu anlamda en önemli lokomotifi komedi. Çünkü insanların gülmeye ihtiyacı var. Tolga, Hasan Can ve şimdi de İbrahim Büyükak geliyor. Biz mega yıldızlarla yola çıktık” şeklinde konuştu.