Geçtiğimiz gün Exxen'in abonelik ücretiyle ilgili yeni açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, 9,90 TL olan reklamlı abonelik ücretinin aslında 40 TL olması gerektiğini ifade etti.

Türk televizyon sektörünün en önemli yapımcıları arasında yer alan Acun Ilıcalı, televizyon sektöründe elde ettiği başarıyı Exxen ile dijital dünyaya da taşımayı planlıyor. Ancak Exxen, ilk günlerinde içeriklerinden ziyade teknik sorunları nedeniyle gündeme geldi.

Geçtiğimiz gün Hürriyet Gazetesi'nden Hakan Gence ile bir röportaj gerçekleştiren Acun Ilıcalı, reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki ayrı abonelik paketine sahip olan Exxen’in aylık abonelik ücretleriyle ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Platforma ayırdığımız bütçeyi üyelikle karşılayamadığımızı gördük

“Exxen’de 50 içeriğimiz var. Dizilerle birlikte o içeriklerin de haftalık yeni bölümleri eklenecek, böylece her gün yeni birçok içerik gelecek.” diyen Acun Ilıcalı, gelen eleştirilerin aksine Exxen’in olması gerekenden düşük bir fiyat etiketine sahip olduğunu belirterek şu şekilde konuştu:

“Biz aslında hiçbir matematik hesabıyla platforma ayırdığımız bütçeyi üyelikle karşılayamadığımızı gördük. Çünkü her şeyi yeniden üretiyoruz. Ücretimiz 9.90 lira. Aslında olması gereken 40 liraydı. Bu noktada da seyirciden anlayış ve destek bekliyorum.”