Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 1 Ocak günü yayın hayatına başlayan dijital içerik platformu Exxen'in ilk 3 gününde ulaştığı abone sayısını açıkladı. Platformun 3 günde 500 bin aboneye ulaştığını belirten Ilıcalı, kendilerini destekleyen herkese teşekkür etti.

Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan dijital içerik platformu Exxen, son birkaç aydır eleştiri oklarının hedefi halinde. Platform gerek YouTuber transferleri gerekse reklamlı üyelik ve yetersiz altyapı gibi sorunlarla birçok kişinin tepkisini çekse de platforma sıcak bakanların sayısı hiç az değil.

Bunun ilk örneğini, Acun Ilıcalı'nın bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gördük. Yaptığı paylaşımda Exxen'in ilk 3 gününde ulaştığı abone sayısını açıklayan Ilıcalı, tüm izleyicilere teşekkür etmeyi de unutmadı.

Exxen, 3 günde 500 binden fazla aboneye ulaştı:

Acun Ilıcalı, konuyla ilgili Instagram hesabından paylaştığı hikâyede "3 günde 500 bin üyeyi geçtik. Bize inanan izleyicilerimize çok çok teşekkürler… Çok emek verdik, karşılığını böyle almaktan daha güzel bir şey yok. İyi ki varsınız…" ifadelerini kullandı.

Henüz Android uygulaması bulunmayan Exxen, ilk 3 gününde fena olmayan abone sayılarına ulaşmış gibi görünüyor. Bir kıyaslama yapmak gerekirse ABD merkezli medya devi Netflix'in 2019 yılının sonunda ülkemizde 1,5 milyondan fazla abonesi bulunduğu açıklanmıştı.

Görünen o ki Exxen, her ne kadar eleştirilse ve kalitesiz bulunsa da binlerce kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizce Exxen, ilk ayının sonunda kaç aboneye ulaşır? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.