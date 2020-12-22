Adli Bilim Konferansı İçin Geri Sayım Başladı

IEEE GTÜ Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen IEEE WEEK’in 3. Gününde Engineering in Medicine and Biology Society, Adli Bilim Konferansı etkinliği birbirinden değerli bilim insanlarını ağırlayacak.

Adli bilimin; olay yeri inceleme, adli psikoloji, tıp hukuku gibi farklı alt dallarına değinerek katılımcıları, bizzat konunun uzmanları tarafından bilgilendirmeyi amaçlayan etkinlik, toplamda altı oturumdan oluşuyor.

Saat 12:00’de Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün Otopsi (5N1K) konuşmasıyla başlayacak etkinlik; 13:00’de Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök’ün Olay Yerinin Hukuk Açısından İncelenmesi ile devam edecek.

14:00’de Ceza ve Tıp Hukukçusu, Avukat, Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri’nin İnsan Geliştirme Çalışmaları ve Hukuk, saat 15:30’da Suç Araştırmaları Uzmanı, Mesut Demirbilek’in Geleceğin Suçları ve Suç Araştırma Yöntemleri, 16:30’da Prof. Dr. Gökhan Oral’ın Psikanalitik Açıdan Suç ve Şiddet konuşması ile devam edecek ve 17:30’ta Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Adli Bilimler Bölümü ve Enstitüsü Müdürü, Prof. Dr. Sevil Atasoy’un Hayalet Şüpheliler konuşmasıyla son bulacak.

24 Aralık’ta tamamen ücretsiz ve online bir şekilde gerçekleştirilecek ve katılımcılara bir katılım belgesi de verilecek olan Adli Bilim Konferansı etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliği takip etmek için ieeegtu.com web sitesini ziyaret edebilir, ayrıca etkinliğe kayıt olmak için de buraya tıklayabilirsiniz.