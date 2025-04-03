Adobe, Premier Pro'ya yepyeni bir güncelleme getirdi. Bu güncelleme, uygulamanın kullanııcların çok işine yarayacak yapay zekâ özellikleri kazanmasını sağladı.

Adobe, geçtiğimiz yıl video düzenleme aracı Premier Pro’ya yapay zekâ destekli yeni özellikler getireceğini duyurmuştu. Bu yeni Firefly özellikleri, kullanıcıların videoları düzenlerken işlerini ciddi anlamda kolaylaştıracaktı.

Şimdi ise beklenen güncelleme geldi. Adobe, 25.2 versiyonuyla Premier Pro’ya yeni yapay zekâ özelliklerini resmen getirdi. Böylece hepsi betadan çıkıp geniş çapta kullanıma sunulmuş oldu.

Videoları uzatma, çeviri, yapay zekâ destekli arama gibi araçlar sunuldu

Bunlardan en çok dikkat çekeni kuşkusuz “Generative Extend” ismi verilen video uzatma özelliği. Videoları, yapay zekânın yardımıyla 2 saniyeye kadar uzatmaya yarıyor. Böylece geçişler veya beklenmedik şeyleri düzeltmek için kullanıcıya daha fazla seçenek sunuyor, yeniden çekim yapma ihtiyacını kaldırıyor. Ayrıca klipleri 4K kalitesinde üretebilirken arka plan seslerini de uzatma kabiliyetine sahip. Sadece ses uzatma olduğunda 10 saniyeye kadar çıkabiliyor.

Videoları uzatma özelliği, sınırlı süreliğine tamamen ücretsiz olacak. Ancak daha sonrasında kullanıcıların Firefly kredisi kullanmasıyla erişilebilecek. Creative Cloud aboneleri 25 ila 1000 kredi alabilecek. Ekstra bir Firefly kredi aboneliği ise 2000’e kadar krediyi kullanıcıya sunabilecek.

Gelen bir diğer özellik ise yepyeni bir yapay zekâ destekli arama paneli. Bu, kütüphanenizdeki videoların içeriklerini otomatik olarak algılayabiliyor. Böylece arama yaparken videoları metin tabanlı spesifik aramalar yaparak bulabiliyorsunuz. Eşyalar, konum, kamera açıları, efektler gibi birçok farklı şeyi aradığınızda yapay zekânın yardımıyla o videoyu hemen bulabileceksiniz.

Bunlar dışında kullanıcılar, yapay zekâyı kullanarak videoların altyazılarını otomatik olarak 27 farklı dile çevirme imkânına da sahip olacaklar. Ayrıca düzenleme esnasında birden fazla altyazı parçasını görüntüleme de yer alıyor.

Premier Pro’nun yeni güncellemesinin kesinlikle kullanıcıların işini çok kolaylaştırmaya başlayacağını söylememiz mümkün. Şirket, güncellemenin Windows ve Apple silikon çipli cihazlarda daha iyi hız ve performans sağladığını da eklemiş.