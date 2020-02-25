Adobe'nin Tüm Ücretsiz Mobil Uygulamaları (Android - iOS)

Daha çok Photoshop, Premier gibi uygulamalarıyla profesyonel düzeyde iş yapan kişilerin yakından tanıdığı Adobe’un, profesyonel olmayan insanların da kullanabileceği ve bunu mobil üzerinden yapabileceği birçok uygulama mevcut. Bu uygulamaların özellikleri arasında video düzenleyebileceğiniz, fotoğraf düzenleyebileceğiniz, pankart veya slayt tasarlayabileceğiniz birçok faydalı noktalar bulunuyor.
Hatta Adobe Creative Cloud ile bu uygulamalarda tasarladığınız videoları ve fotoğrafları, PC, mobil ve tabletlerinizin hepsinde kullanabilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu da dışarda telefonunuzdan bir düzenleme işlemine başlayıp, Creative Cloud’a kaydedip evde bilgisayarda devam edebilmeniz gibi birçok avantaj sağlıyor. Biz de bütün bu uygulamaları bir araya getirdik.
Android ve iOS’taki tüm Adobe uygulamaları:
- Photoshop Fix
- Lightroom
- Photoshop Mix
- Spark Post
- Spark Page
- Spark Video
- Premiere Rush
Adobe Photoshop Fix
- Yapımcı: Adobe
- Boyut: 38 MB
- İndirme sayısı: 10.000.000+
- Puan: 3,7 yıldız
Öne çıkan özellikleri:
- Cildi, manzaraları veya diğer içerikleri pürüzsüzleştirmek veya keskinleştirmek için sadece boyayabilirsiniz.
- İncelikli veya güçlü efektler oluşturmak için herhangi bir alanı çektikten sonra itebilir, döndürebilir, kabartabilir ya da yeniden şekillendirebilirsiniz.
- Yüz özelliklerinde önemli değişiklikler yapabilirsiniz. Daha büyük bir gülümseme oluşturabilir, yanakları inceltebilir ve diğer yüz noktalarını kolayca düzenleyebilirsiniz.
- Fotoğraflarınızı üzerinde daha fazla işlem yapmak üzere doğrudan masaüstünde bulunan Photoshop CC'ye göndermeniz de mümkün. Fix tüm düzenlemelerini katmanlara dönüştürür ve görüntünüzü bir PSD dosyası olarak kaydeder.
Adobe Photoshop Fix indir:
Adobe Lightroom
- Yapımcı: Adobe
- Boyut: 77 MB
- İndirme sayısı: 100.000.000+
- Puan: 4,3 yıldız
Öne çıkan özellikleri:
- Hazır ayarlarla tek dokunuşla fotoğraf düzenleyebilirsiniz.
- Renk, pozlama, ton ve kontrastı profesyonel bir şekilde değiştirebilirsiniz.
- Raw, profesyonel ve HDR* gibi gelişmiş çekim modlarıyla daha ayrıntılı çekimler yapabilirsiniz.
- Premium sürümü satın alırsanız daha detaylı düzenleme seçeneklerine sahip olabilirsiniz.
Adobe Lightroom indir:
Adobe Photoshop Mix
- Yapımcı: Adobe
- Boyut: 46 MB
- İndirme sayısı: 10.000.000+
- Puan: 4,1 yıldız
Öne çıkan özellikleri:
- Fotoğraflarınızın farklı bölümlerini kırpabilir, silebilir ya da fotoğraflarınızı birbiriyle bütünleştirebilirsiniz.
- Fotoğraflarınızı pürüzsüz bir şekilde birleştirerek gerçeküstü fotoğraflar ortaya çıkarabilirsiniz.
- Renk ve karşıtlık değerlerini ayarlayın ya da hazır filtreler kullanabilir ve bir dokunuşla, tüm resmi ya da istediğiniz bir bölümün daha iyi görünmesini sağlayabilirsiniz.
- Koruyucu düzenleme teknolojisi sayesinde fotoğraflarınızın ilk ve orijinal hallerini saklayabilirsiniz.
- Resimlerinizi kolay ve hızlı bir biçimde sosyal medyada paylaşabilirsiniz.
Adobe Photoshop Mix indir:
Adobe Spark Post
- Yapımcı: Adobe
- Boyut: 59 MB
- İndirme sayısı: 5.000.000+
- Puan: 4,5 yıldız
Adobe Spark Post, özünde ücretsiz bir poster, el ilanı, kart veya davetiye oluşturmanıza yarayan bir uygulama diyebiliriz.
Öne çıkan özellikleri:
- Göze çarpan hareketli görselleri tek dokunuşla oluşturup video olarak paylaşabiliyorsunuz.
- Her sosyal medya uygulamasına uygun şekilde boyutlandırma seçeneği bulunuyor.
- Önceden hazırlanmış şablonları ücretsiz bir biçimde kullanabiliyorsunuz.
- Tek bir bulut kaydı ile telefon, tablet ve bilgisayarınızda erişim sağlayabiliyorsunuz.
- Tipografi seçenekleri tonla mevcut.
Adobe Spark Post indir:
Adobe Spark Page
- Yapımcı: Adobe
- Boyut: 153 MB
- İndirme sayısı: 5.000.000+
- Puan: 4,6 yıldız
Adobe Spark Page, özetle bir slayt ve web tasarımı yapmanızı kolaylaştıran bir uygulama. Sadece App Store’da bulunması biraz üzücü elbet ancak ücretsiz olması bir artı diyebiliriz.
Öne çıkan özellikleri:
- Önceden hazırlanmış temaları tek dokunuşla uygulayabiliyorsunuz.
- Tek dokunuşla yazı fontlarını, renklerini ve hareketlerini değiştirebiliyorsunuz.
- Buluttan veya Lightroom’dan düzenlediğiniz ve galerinizde bulunan fotoğrafları içe aktarıp kullanabiliyorsunuz.
- PC, tablet ve telefonlarda güzel bir koreografi oluşturabiliyorsunuz.
Adobe Spark Page indir:
Adobe Spark Video
- Yapımcı: Adobe
- Boyut: 186 MB
- İndirme sayısı: 5.000.000+
- Puan: 4,6 yıldız
Adobe Spark Video’nun en çok öne çıkmasını sağlayan özelliği, herhangi bir profesyonellik gerektirmeden insanların video düzenleyebilmesi diyebiliriz.
Öne çıkan özellikleri:
- Ücretsiz ses dosyalarından birini seçebilir veya kendi müziklerinizi ekleyebilirsiniz.
- Kendi sesinizi kullanıp otomatik düzeltme ile kullanabilirsiniz.
- Uygulamada bulunan temalar, videonuza otomatik olarak sinematik efektler ekliyor.
- Videolarınızı galerinize kaydedip istediğiniz yerde paylaşabilme.
Adobe Spark Video indir:
Adobe Premiere Rush
- Yapımcı: Adobe
- Boyut: 84 MB
- İndirme sayısı: 500.000+
- Puan: 3,3 yıldız
PC’de ve mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz Adobe Premiere Rush uygulamasında profesyonel düzeyde video düzenleyebiliyorsunuz.
Öne çıkan özellikleri:
- Dahili profesyonel kalite kamerası ile yüksek kalite içerik çekebiliyorsunuz.
- Video sesi, grafikleri, fotoğrafları ve tonajını ayarlayabiliyorsunuz ve bunun için birçok yararlı araç bulunuyor.
- Premiere Rush uygulamasında düzenlediğiniz videoları, Creative Cloud ile Adobe Premiere Pro ile de kullanabiliyorsunuz.
- Videolarınızın kısa bir kısmını fragman niteliğinde kırparak sosyal medyada paylaşabiliyorsunuz.
Adobe Premiere Rush indir:
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