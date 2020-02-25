Adobe'nin Tüm Ücretsiz Mobil Uygulamaları (Android - iOS)

Adobe'yi bilen bilir, yıllardır fotoğraf ve videolar, üç boyutlu tasarımlar için Photoshop, InDesign, Premiere Pro gibi programlarla milyonlara hitap ediyor. Temeli bilgisayara dayanan bu uygulamaların aslında Android ve iOS için ücretsiz olarak sunulan versiyonları da bulunuyor.

Daha çok Photoshop, Premier gibi uygulamalarıyla profesyonel düzeyde iş yapan kişilerin yakından tanıdığı Adobe’un, profesyonel olmayan insanların da kullanabileceği ve bunu mobil üzerinden yapabileceği birçok uygulama mevcut. Bu uygulamaların özellikleri arasında video düzenleyebileceğiniz, fotoğraf düzenleyebileceğiniz, pankart veya slayt tasarlayabileceğiniz birçok faydalı noktalar bulunuyor.

Hatta Adobe Creative Cloud ile bu uygulamalarda tasarladığınız videoları ve fotoğrafları, PC, mobil ve tabletlerinizin hepsinde kullanabilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu da dışarda telefonunuzdan bir düzenleme işlemine başlayıp, Creative Cloud’a kaydedip evde bilgisayarda devam edebilmeniz gibi birçok avantaj sağlıyor. Biz de bütün bu uygulamaları bir araya getirdik.

Android ve iOS’taki tüm Adobe uygulamaları:

Photoshop Fix

Lightroom

Photoshop Mix

Spark Post

Spark Page

Spark Video

Premiere Rush

Adobe Photoshop Fix

Yapımcı: Adobe

Boyut: 38 MB

İndirme sayısı: 10.000.000+

Puan: 3,7 yıldız

Öne çıkan özellikleri:

Cildi , manzaraları veya diğer içerikleri pürüzsüzleştirmek veya keskinleştirmek için sadece boyayabilirsiniz.

, manzaraları veya diğer içerikleri veya keskinleştirmek için sadece boyayabilirsiniz. İncelikli veya güçlü efektler oluşturmak için herhangi bir alanı çektikten sonra itebilir, döndürebilir, kabartabilir ya da yeniden şekillendirebilirsiniz.

oluşturmak için herhangi bir alanı çektikten sonra itebilir, döndürebilir, kabartabilir ya da yeniden şekillendirebilirsiniz. Yüz özelliklerinde önemli değişiklikler yapabilirsiniz. Daha büyük bir gülümseme oluşturabilir, yanakları inceltebilir ve diğer yüz noktalarını kolayca düzenleyebilirsiniz.

oluşturabilir, yanakları inceltebilir ve diğer yüz noktalarını kolayca düzenleyebilirsiniz. Fotoğraflarınızı üzerinde daha fazla işlem yapmak üzere doğrudan masaüstünde bulunan Photoshop CC'ye göndermeniz de mümkün. Fix tüm düzenlemelerini katmanlara dönüştürür ve görüntünüzü bir PSD dosyası olarak kaydeder.

Adobe Photoshop Fix indir:

Adobe Lightroom

Yapımcı: Adobe

Boyut: 77 MB

İndirme sayısı: 100.000.000+

Puan: 4,3 yıldız

Öne çıkan özellikleri:

Hazır ayarlarla tek dokunuşla fotoğraf düzenleyebilirsiniz.

fotoğraf düzenleyebilirsiniz. Renk, pozlama, ton ve kontrastı profesyonel bir şekilde değiştirebilirsiniz.

bir şekilde değiştirebilirsiniz. Raw, profesyonel ve HDR* gibi gelişmiş çekim modlarıyla daha ayrıntılı çekimler yapabilirsiniz.

daha ayrıntılı çekimler yapabilirsiniz. Premium sürümü satın alırsanız daha detaylı düzenleme seçeneklerine sahip olabilirsiniz.

Adobe Lightroom indir:

Adobe Photoshop Mix

Yapımcı: Adobe

Boyut: 46 MB

İndirme sayısı: 10.000.000+

Puan: 4,1 yıldız

Öne çıkan özellikleri:

Fotoğraflarınızın farklı bölümlerini kırpabilir, silebilir ya da fotoğraflarınızı birbiriyle bütünleştirebilirsiniz .

. Fotoğraflarınızı pürüzsüz bir şekilde birleştirerek gerçeküstü fotoğraflar ortaya çıkarabilirsiniz.

fotoğraflar ortaya çıkarabilirsiniz. Renk ve karşıtlık değerlerini ayarlayın ya da hazır filtreler kullanabilir ve bir dokunuşla , tüm resmi ya da istediğiniz bir bölümün daha iyi görünmesini sağlayabilirsiniz.

, tüm resmi ya da istediğiniz bir bölümün daha iyi görünmesini sağlayabilirsiniz. Koruyucu düzenleme teknolojisi sayesinde fotoğraflarınızın ilk ve orijinal hallerini saklayabilirsiniz.

hallerini saklayabilirsiniz. Resimlerinizi kolay ve hızlı bir biçimde sosyal medyada paylaşabilirsiniz.

Adobe Photoshop Mix indir:

Adobe Spark Post

Yapımcı: Adobe

Boyut: 59 MB

İndirme sayısı: 5.000.000+

Puan: 4,5 yıldız

Adobe Spark Post, özünde ücretsiz bir poster, el ilanı, kart veya davetiye oluşturmanıza yarayan bir uygulama diyebiliriz.

Öne çıkan özellikleri:

Göze çarpan hareketli görselleri tek dokunuşla oluşturup video olarak paylaşabiliyorsunuz.

tek dokunuşla oluşturup video olarak paylaşabiliyorsunuz. Her sosyal medya uygulamasına uygun şekilde boyutlandırma seçeneği bulunuyor.

seçeneği bulunuyor. Önceden hazırlanmış şablonları ücretsiz bir biçimde kullanabiliyorsunuz.

ücretsiz bir biçimde kullanabiliyorsunuz. Tek bir bulut kaydı ile telefon, tablet ve bilgisayarınızda erişim sağlayabiliyorsunuz.

Tipografi seçenekleri tonla mevcut.

Adobe Spark Post indir:

Adobe Spark Page

Yapımcı: Adobe

Boyut: 153 MB

İndirme sayısı: 5.000.000+

Puan: 4,6 yıldız

Adobe Spark Page, özetle bir slayt ve web tasarımı yapmanızı kolaylaştıran bir uygulama. Sadece App Store’da bulunması biraz üzücü elbet ancak ücretsiz olması bir artı diyebiliriz.

Öne çıkan özellikleri:

Önceden hazırlanmış temaları tek dokunuşla uygulayabiliyorsunuz.

tek dokunuşla uygulayabiliyorsunuz. Tek dokunuşla yazı fontlarını, renklerini ve hareketlerini değiştirebiliyorsunuz.

Buluttan veya Lightroom’dan düzenlediğiniz ve galerinizde bulunan fotoğrafları içe aktarıp kullanabiliyorsunuz.

kullanabiliyorsunuz. PC, tablet ve telefonlarda güzel bir koreografi oluşturabiliyorsunuz.

Adobe Spark Page indir:

Adobe Spark Video

Yapımcı: Adobe

Boyut: 186 MB

İndirme sayısı: 5.000.000+

Puan: 4,6 yıldız

Adobe Spark Video’nun en çok öne çıkmasını sağlayan özelliği, herhangi bir profesyonellik gerektirmeden insanların video düzenleyebilmesi diyebiliriz.

Öne çıkan özellikleri:

Ücretsiz ses dosyalarından birini seçebilir veya kendi müziklerinizi ekleyebilirsiniz.

ses dosyalarından birini seçebilir veya kendi müziklerinizi ekleyebilirsiniz. Kendi sesinizi kullanıp otomatik düzeltme ile kullanabilirsiniz.

kullanıp otomatik düzeltme ile kullanabilirsiniz. Uygulamada bulunan temalar, videonuza otomatik olarak sinematik efektler ekliyor.

ekliyor. Videolarınızı galerinize kaydedip istediğiniz yerde paylaşabilme.

Adobe Spark Video indir:

Adobe Premiere Rush

Yapımcı: Adobe

Boyut: 84 MB

İndirme sayısı: 500.000+

Puan: 3,3 yıldız

PC’de ve mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz Adobe Premiere Rush uygulamasında profesyonel düzeyde video düzenleyebiliyorsunuz.

Öne çıkan özellikleri:

Dahili profesyonel kalite kamerası ile yüksek kalite içerik çekebiliyorsunuz.

ile yüksek kalite içerik çekebiliyorsunuz. Video sesi, grafikleri, fotoğrafları ve tonajını ayarlayabiliyorsunuz ve bunun için birçok yararlı araç bulunuyor.

bulunuyor. Premiere Rush uygulamasında düzenlediğiniz videoları, Creative Cloud ile Adobe Premiere Pro ile de kullanabiliyorsunuz.

ile de kullanabiliyorsunuz. Videolarınızın kısa bir kısmını fragman niteliğinde kırparak sosyal medyada paylaşabiliyorsunuz.

Adobe Premiere Rush indir:

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